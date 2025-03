La reina Letizia pone fin a su viaje de cooperación con proyectos dirigidos por misioneras

La reina Letizia ha puesto fin este jueves a su décimo viaje de cooperación con la visita a dos proyectos que desarrollan en Cabo Verde dos misioneras andaluzas contra la trata de personas y la violencia contra las mujeres en ese archipiélago africano.

Son Milagros García López e Inmaculada Jiménez, religiosas adoratrices, que han explicado a la reina cómo gestionan varios proyectos tanto de formación como de empoderamiento de mujeres víctimas de violencia de género o en situación de riesgo a partir de su reinserción laboral.

Desde 2024, la misionera Milagros García forma parte del Observatorio Nacional contra la Trata de Personas y dirige el proyecto 'Kredita Na Bo' ('Cree en tí' en criollo), aunque sus actividades con mujeres en riesgo de exclusión en Cabo Verde se iniciaron en 2009.

Trabajan en tres islas de Cabo Verde con un programa de acogida psicosocial de mujeres víctimas de trata, violencia de género, prostitución y en campañas de sensibilización contra la violencia y la explotación sexual de menores, explica a los periodistas españoles Milagros García.

Mujeres que "tienen muchísimos problemas, que muchas veces ni te imaginas cómo son capaces de levantarse, de peinarse, de arreglarse y salir a la calle. Yo estoy dando una formación de costura y me impresiona el empeño y la fortaleza que tienen estas mujeres, porque la mayoría son familias monoparentales, que tienen que criar 4 ó 5 hijos ellas solas, porque no tienen apoyo de la pareja y no sabes cómo lo hacen", dice la hermana Inmaculada Jiménez.

Hay casos de embarazos adolescentes y analfabetismo, lo que agrava su situación de vulnerabilidad y precariedad laboral, una situación que se intenta combatir a través de la formación que reciben en el Centro de Empleo y Formación Profesional de Santa Catarina, que ha conocido este jueves la reina y donde, además de costura, reciben clases de informática o trabajo doméstico.

Este proyecto, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid) con más de 330.000 euros, tenía previsto trabajar con 117 mujeres destinatarias con edades entre 16 y 45 años, pero se han superado las expectativas y ya se acercan a las 170 beneficiarias.

Además, se realiza un acompañamiento psicosocial y de atención en salud sexual y reproductiva, para que estas mujeres y adolescentes puedan tener un proyecto de vida autónomo y libre de violencias, explican.

Con estos proyectos, la reina Letizia ha puesto punto final al viaje que inició el pasado lunes 24 para conocer la labor que desarrolla la cooperación española en este archipiélago, una prioridad de la acción exterior de España en África subsahariana.

Acompañada por la secretaria de Estado española de Cooperación Internacional, Eva Granados, la reina ha conocido durante tres intensos días, en las islas de Santiago y San Vicente, los proyectos que acometen los cooperantes españoles, destinados principalmente a apoyar la igualdad de género, la reducción de las desigualdades y la economía azul en este archipiélago del Atlántico.

Veintiuna mujeres y once hombres son los cooperantes españoles que trabajan en cinco islas: Santiago, San Vicente, Boa Vista, Sal y Maio.

Su coordinadora, Patricia Ramos, ha destacado a los periodistas la importancia de este viaje para que la sociedad española conozca cómo están gestionando los fondos de todos los ciudadanos destinados a la cooperación internacional.

Y también para que los caboverdianos "conozcan el esfuerzo que hace la sociedad española por acompañarles en sus procesos de desarrollo", ha señalado Ramos.

También la secretaria de Estado de Cooperación Internacional ha indicado en Cabo Verde que con este viaje se ha puesto en valor "una política de Estado que es querida por el conjunto de la sociedad española", especialmente "en un momento complicado a nivel mundial, donde está habiendo un repliegue de algunas cooperaciones".

Ha sido el décimo viaje de cooperación que ha realizado la reina y y el cuarto al continente africano tras los de Senegal (2017), Mozambique (2019) y Mauritania (2022).