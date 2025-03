La FP va ganando terreno como alternativa al Bachillerato

Terminada la ESO, el camino más habitual para los estudiantes que desean continuar con los estudios es el bachillerato o la Formación Profesional. “El sistema impulsa a los alumnos hacia el bachillerato, con contenidos teóricos dirigidos a acceder a la formación superior", explica la psicóloga y orientadora profesional Montserrat Oliveras. Sin embargo, destaca que "la Formación Profesional está logrando quitarse el estigma de que es para los malos estudiantes", cuando se trata de una vía que "permite a los jóvenes madurar su elección a medida que van realizando su camino, mientras adquieren experiencia y empiezan a profesionalizarse”. Esto es debido a que en algunas ocasiones también acaban alcanzando los estudios superiores por esta vía.

Este es el caso de Jeasy Yasely. Estudió bachillerato, pero lo abandonó para empezar un ciclo de grado medio de cuidados auxiliares de Enfermería. A su término, al cabo de dos años, continuó cursando un grado superior en Dietética. Trabajando ya como técnica de auxiliar de enfermería en el Hospital El Pilar de Barcelona, Yasely explica cómo la FP le ha permitido acceder al mercado de trabajo y continuar sus estudios. "Al final del segundo año de Dietética me preparé para la selectividad y conseguí entrar en la universidad", explica con orgullo en Ahora FP, el canal de comunicación de Educaweb. Actualmente se encuentra cursando el grado de Enfermería en la UAB.

Mayor demanda

El hecho es que el interés por la FP ha aumentado en Catalunya, en una tendencia que se da también en el conjunto de España: el número de alumnos matriculados ha crecido un 32,6% en los últimos cinco años, según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Este año, el número de solicitudes de preinscripción se prevé que sea en Catalunya del orden de 102.300 (54.200 para el grado medio y 48.100 para el grado superior).

Para responder a esta creciente demanda, el gobierno catalán ha implementado medidas como la creación de 7.583 nuevas plazas para el próximo curso, distribuidas en 305 nuevos grupos. Estas plazas se enfocan en sectores con mayor demanda como el sanitario, administración y gestión, actividades deportivas, y comercio y marketing.

Fruto del aumento del interés, el Saló de l'Ensenyament ha ampliado este año el espacio informativo dedicado a la FP, que por primera vez alcanza el 40% del total.

Opciones múltiples

En la etapa de fin de los estudios obligatorios, las opciones entre las que elegir son múltiples, tal y como se manifiesta estos días en el Saló de l'Ensenyament. Además de la FP, se abren paso también las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, así como las Deportivas. Las primeras incluyen ciclos formativos de grado medio y superior en ámbitos como diseño gráfico, fotografía, ilustración. En las segundas se encuentran los ciclos en especialidades como fútbol, baloncesto o esquí. La oferta no obligatoria se completa con los Programas de Inserción Laboral (PFI), que se destinan a jóvenes de 16 a 21 años que no han obtenido el título de ESO y se han desvinculado del sistema educativo.

En el salón, el Departament d'Educació i FP presenta como novedad el Àgora, un espacio en el que se impartirán charlas para dar a conocer aspectos como el procedimiento de preinscripción, la FP dual y la FP intensiva o cómo elegir el Bachillerato. También ha aumentado el espacio dedicado a atender y asesorar a los jóvenes en la elección de sus estudios, el Espai Orienta’t, que pasa de 16 a 20 puntos de orientación, con el fin de evitar largas colas y tiempos de espera.

Nuevos ciclos formativos

A la información sobre la oferta formativa existente, se sumará la de los nuevos ciclos que se implantan por primera vez el próximo curso 2025-2026. En la FP, se trata de los ciclos de grado básico de Carpintería y Mueble y de Mantenimiento de Vehículos y Seguridad; el de grado medio de Sanidad Ambiental Aplicada, y el de grado superior de Prevención de Riesgos Profesionales.

Respecto a los ciclos de Artes Plásticas, se incorporan un grado superior de Arte Floral y un grado medio de Grabado Artístico sobre Metal. También se suman nuevos cursos de especialización, entre los que se encuentran los de Floristería y Arte Floral; Redacción de Contenidos Digitales para Marketing y Ventas; Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones Ferroviarias; Mantenimiento Avanzado de Sistemas de Material Rodante Ferroviario; Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python; Inspección Técnica y Peritaje de Siniestros en Vehículos.

Proceso de preinscripción

Durante el Saló de l’Ensenyament, se explicará cómo funcionará el nuevo proceso de preinscripción y asignación de plazas. El objetivo del Govern es garantizar esta vez que todos los interesados tengan respuesta antes del 31 de julio, para asegurar que los alumnos tengan asignada una plaza antes del inicio del curso escolar. Una medida que busca evitar lo ocurrido el curso pasado, en el que más de 5.000 no obtuvieron plaza y 3.800 fueron considerados no válidas por no cumplir los requisitos. Asimismo, el 14% de los alumnos de FP empezaron dos semanas más tarde debido a las dificultades que presentó el proceso de preinscripción y de asignación de plazas.

También se ha implementado una reserva equitativa de plazas entre alumnos de Bachillerato y FP de grado medio, para asegurar una distribución justa de las plazas disponibles. Asimismo, se han simplificado las instrucciones de matrícula para facilitar la comprensión del proceso a las familias.

Aumento de mujeres

Durante el salón, Educació prestará asimismo atención a la feminización de la FP y de la FP Dual. Por una parte, se propone incidir en un aumento de la presencia de mujeres en los estudios de Formación Profesional en aquellas áreas tradicionalmente dominadas por hombres, como informática, electrónica, mecánica, construcción o industria.

Por otra, a pesar de experimentar un crecimiento, la FP Dual también enfrenta dificultades para encontrar suficientes empresas que ofrezcan plazas en prácticas, para lo que la administración está animando al tejido empresarial.