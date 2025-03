Protestas en ocho ciudades catalanas contra el cierre de líneas de la escuela pública anunciado por el Govern

La caída de la natalidad impactará a partir de septiembre por primera vez en todos los cursos de la educación obligatoria en Catalunya, de I-3 a 4º de la ESO. El curso 2025-2026 arrancará con 30.956 alumnos menos en el conjunto del sistema (en buena medida por la finalización de la ESO de los hijos del 'baby boom'). En I-3 serán 1.252 alumnos menos que este año y en primero de ESO, 5.194 menos. Un cambio demográfico con el que el Departament d'Educació i FP explica el cierre de 83 grupos: 25 en I-3 y 58 en 1º de la ESO, todos en escuelas públicas excepto dos grupos de infantil de la concertada; situación contra la que las familias de la escuela pública catalana llevan semanas rebelándose. Ese malestar cristalizó el pasado 11 de marzo con la presentación de la plataforma 'La Pública, l'Escola de Tothom',de la que forman parte de la aFFaC -la entidad impulsora- a la Associació de Mestres Rosa Sensat, y de la Fundació Bofill a USTEC, y que este miércoles se ha mostrado en movilizaciones simultáneas en ocho ciudades catalanas frente a las sedes de los distintos servicios territoriales (de Barcelona a Lleida) y frente a las escuelas afectadas en los casos de Mataró (Maresme) y Granollers (Vallès Oriental).

La oferta inicial de plazas para el curso 25-26 plantea el cierre de 111 grupos respecto a la oferta final del curso actual

En Mataró están en juego dos líneas en las escuelas Rocafonda y Camí del Mig (una por centro), pero las familias tienen en la memoria el referente de la escuela Germanes Bertomeu, también en el barrio de Rocafonda, el ya icónico 304, que el año pasado aparecía con una sola línea de I3 en la oferta inicial y la presión social logró que la mantuvieran. En el caso de Granollers, las familias defienden el único grupo de I3 del Joan Solans. Su situación especialmente delicada al tratarse de una escuela de una sola línea, que en la oferta inicial de la ciudad preveía plazas solo para el alumnado con hermanos en el colegio.

Momento crucial

La fecha elegida para las protestas no es casual: este miércoles es el último día de preinscripción escolar y empieza la hora de la verdad. El Departament d'Educació i FP, con todas las solicitudes sobre la mesa -es decir, la foto final de la oferta y la demanda- debe acabar de decidir cuáles de los 111 grupos menos ofrecidos en la oferta inicial termina cerrando y cuáles finalmente mantiene abiertos.

Protesta en Mataró contra el cierre de grupos en la escuela pública, este miércoles. / Anna Mas Talens

El baile de cifras -de los 83 grupos que admite la conselleria a los 111 que denuncian las familias- se debe a que 83 es el resultado de restar la 'previsión' de la oferta final del curso 25-26 con la oferta final del curso 24-25; y los 111 son la resta entre la oferta final del curso 24-25 (los cursos actuales) y la oferta inicial del curso 25-26 publicada por el Departament.

La consellería defiende que la oferta final siempre es mayor a la inicial en la pública, por lo que "no tiene sentido" comparar oferta inicial de un curso con la final del anterior (la presión de las familias a veces funciona); pero desde la plataforma insisten en que la oferta inicial condiciona a las familias a la hora de hacer la preinscripción (algo que resulta bastante evidente) y es, además, "una declaración de intenciones". "Otra cosa es que finalmente no los lleguen a cerrar todos, pero en su planificación inicial plantean cerrarlos", zanjan las familias organizadas, que este miércoles han llenado varias calles y plazas catalanas -entre ellas, la de Urquinaona, donde se encuentra el Consorcio de Educación de Barcelona- de pancartas con mensajes a favor de la escuela pública, las mismas que mostrarán este sábado, 29, a mediodía en la protesta frente al Parlament que han convocado tras la fiesta por la pública que se celebrará durante toda la mañana en el parque de la Estació del Nord.

Protesta contra el cierre de grupos en la escuela pública, este miércoles en Mataró. / Anna Mas Talens

"No queremos que cierre ninguna línea de la escuela pública", zanjan desde la plataforma, quienes insisten en que el Govern debería aprovechar la baja de natalidad para bajar ratios (en la ESO siguen a 30, la conselleria argumenta que por falta de espacios) y "desplegar de una vez por todas el decreto de la escuela inclusiva.

La conselleria, por su parte, justifica el cierre de líneas como "un ajuste necesario para evitar que la sobreoferta fomente la segregación". Las familias responden a ese argumento por qué "evitar la sobreoferta" tiene que ser sinónimo a cerrar grupos solo en la pública. La explicación está en la normativa.

¿Por qué el recorte afecta solo a la pública?

El recorte de grupos en la oferta inicial -contra el que luchan las movilizaciones de este miércoles, y la convocada este sábado en el Parlament- se concentra en la escuela pública porque la actual normativa -recogida en el actual decreto de conciertos aprobado hace tres décadas y cuya renovación lleva años en el cajón -no permite al Departament d'Educació i FP intervenir en la planificación de la oferta de la escuela concertada. La conselleria solo puede retirar el concierto (lo que no tiene por qué significar obligatoriamente cerrar el grupo, ya que la escuela podría decidir mantenerlo sin el concierto) a los grupos que en el momento de la revisión de conciertos, que se hace con el curso empezado, para dar la oportunidad a los centros concertados a acoger a alumnado de matrícula viva, no se llegue a 14 alumnos por grupo-clase.