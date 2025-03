Problemas con las etiquetas de los productos: no se entienden

Saber qué es lo que comemos es clave para llevar una alimentación saludable. Leer y entender las etiquetas de los productos nos permite saber los ingredientes y valores nutricionales de los alimentos, también los posibles alérgenos que podrían poner en riesgo nuestra salud. Entender el etiquetado también puede ayudar al consumidor a discernir entre productos ultraprocesados y otros más naturales.

Sin embargo, los consumidores no entienden las etiquetas y tienen problemas para interpretarlos. El 78,7% de españoles considera que la información de los etiquetados no es clara, y solo un 6,6% asegura comprenderlos claramente. Así lo indica el I Estudio sobre el Uso y la Interpretación del Etiquetado de Alimentos, elaborado por la Fundación Española de la Nutrición (FEN), a propuesta del Grupo Gallo, a partir de una muestra de 4.640 españoles.

Los consumidores también reconocen desconfiar de términos como "bajo en", "rico en" o "sin". Un 45,1 por ciento los considera claros, pero no siempre confía en ellos, mientras que un 43,5 por ciento los encuentra confusos o ambiguos en algunos casos. Solo un 7,9 por ciento confía plenamente en ellos.

La presidenta de la FEN, Rosaura Leis, ha explicado que los términos mencionados son "reclamos", pero que "no pueden darnos toda la información" sobre el alimento o, en ciertos casos, "no sabemos interpretarla". Así, ha apuntado que en un producto puede indicar, por ejemplo, "bajo en sal", pero que tenga una "alta cantidad de grasas saturadas", por lo que es necesario atender al etiquetado completo.

La mayoría no leen las etiquetas

Más allá de entender o no el etiquetaje, la mayoría de españoles reconoce que, directamente, no las lee. El 67,1 por ciento de los españoles admite no leer las etiquetas de los alimentos de manera habitual y entre las principales razones para ello destacan la percepción de irrelevancia de la información que aportan (34,8%) y el tamaño reducido de la letra (33,3%), entre otras.

"El etiquetado nutricional es una herramienta de información al consumidor y a la sociedad que tiene que ayudar a hacer una buena elección alimentaria. (...) Tenemos que modificar el etiquetado y buscar uno mejor porque muchos dicen que no lo consultan porque es irrelevante, no lo ven o no lo entienden. De poco sirve dar una herramienta si no saben cómo utilizarla, por lo tanto, aún sigue siendo muy importante la educación nutricional", ha señalado Leis en rueda de prensa.

Preocupación por los hábitos alimentarios

Pese a estos datos, tres de cada cuatro españoles aseguran que la información del etiquetado les influye mucho (21,1%) o bastante (53,6%) al hacer la compra. Además, un 16,5% expresa preocupación por la falta de información útil en las etiquetas. La preocupación por los hábitos alimentarios es muy alta en España, preocupando en "bastante" mesura a un 58,8% de los consultados.

A la hora de hacer la compra, los factores más valorados por las familias españolas con hijos son el precio (65,6%) y aspectos nutricionales (60,8%), el sabor (46,4%), la recomendación de profesionales de la salud (20,7%), la marca (18,1%), la conveniencia (15,0%), la sostenibilidad (10,7%) y las recomendaciones de otros usuarios (5,8%).