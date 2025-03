De la angustia a la motivación: Cómo elegir los estudios adecuados en medio de una oferta abrumadora

Elegir estudios tras la enseñanza obligatoria no es una tarea sencilla, destacan los expertos, que señalan que la amplia oferta educativa que hay en la actualidad puede generar dudas y angustia.

“El porcentaje de jóvenes desorientados respecto a su futuro académico y profesional es muy importante”, explica la psicóloga y orientadora profesional, Montserrat Oliveras, cofundadora de Educaweb, un portal de educación y formación que ofrece servicios de orientación profesional. Ocho de cada diez adolescentes se sienten perdidos cuando piensan en su futuro académico o profesional, según una encuesta a 3.000 estudiantes de la ESO llevada a cabo por D’EP, el instituto de investigación social aplicada de la cual Oliveras es también cofundadora.

“El bombardeo de oferta formativa, de anunciantes y propuestas, más que despejar dudas puede generar entre los jóvenes, y también en las familias, la sensación de sentirse sobrepasados, de no abarcar la dimensión de la oferta y no saber cómo elegir”, señala Oliveras.

Momento complejo

La elección llega, además, en un momento en que los jóvenes están en el proceso de construcción de la propia identidad, con cambios físicos y psíquicos, una “etapa de cierta inestabilidad que requiere acompañamiento y atención”, afirma la psicóloga y orientadora profesional.

No obstante, la orientación “se centra en el último trimestre de la ESO, con un margen que no permite tiempo de reflexión, madurez, ni de un análisis para contrastar la oferta y el bagaje del alumno para afrontar según qué itinerarios. Ello conduce a menudo hacia elecciones poco fundamentadas, que inciden en el abandono posterior”, considera la orientadora profesional, que reclama recuperar el decreto que había impulsado el Departament d’Educació para regular un programa de orientación universal, que “ha quedado en un cajón”.

Entrenamiento de por vida

Empezar a identificar algunas de las preferencias ya en 3º de la ESO, para analizarlas en profundidad, permite plantear la elección “como una oportunidad y no como una carga, generando ilusión y curiosidad, en lugar de ansiedad”. Elegir sin angustia “es un entrenamiento para los jóvenes respecto a la gran cantidad de decisiones que deberán realizar a lo largo de su vida”, recalca la psicóloga. Además de construir preferencias, también deben trazarse alternativas, “planes B y C, que ofrecen también confianza por si las primeras no se cumplen”.

La primera decisión

La primera decisión llega en el momento de elegir entre el Bachillerato o la Formación Profesional. El primero se centra en contenidos teóricos dirigidos específicamente a acceder a la formación superior. Sin embargo, la Formación Profesional, con contenidos aplicados, es una opción cada vez más considerada, subrayan los profesionales, porque resta presión a la elección académica, ya que se trata de un recorrido que también permite acceder a estudios superiores.

El Saló de l’Ensenyament ha creado la guía Orientakit Famílies para ayudar a las familias en la orientación educativa. Además, plataformas como Impulsat.net ofrecen herramientas útiles para este proceso.

En ellas, los expertos aconsejan a los padres acompañar y animar a sus hijos en la exploración de opciones sin imponer decisiones y reduciendo la ansiedad, recordando que siempre hay alternativas. También sugieren fomentar experiencias fuera del aula, como voluntariados o trabajos de verano, y reflexionar en familia sobre sus puntos fuertes y motivaciones.

Proyección de futuro

Frente a los cambios que experimenta el mercado laboral, uno de los aspectos a tener en cuenta en la elección, como se indica la guía Orientakit Famílies, es preguntarse las tendencias que muestran los distintos sectores económicos en la realidad económica y laboral actual, tanto en el entorno más cercano como a nivel europeo e internacional. Ello incluye responder a las preguntas de si se trata de sectores consolidados, en transformación o emergentes, su peso en la economía y cuál es su proyección de futuro. La plataforma Barcelona Treball permite descubrir algunos de los sectores emergentes. Seguir la actualidad, los reportajes y documentales, es otra de las recomendaciones para "comprender mejor qué sectores ofrecen oportunidades y cuáles se alinean con los intereses y habilidades".

Frente a la incertidumbre sobre cómo será el mercado laboral del futuro, el que todavía se desconocen muchos de sus aspectos, la guía indica que "es importante evitar transmitir a los jóvenes percepciones negativas basadas en las propias experiencias de los adultos". En lugar de enfocarse en la incertidumbre con temor, "los jóvenes deben conocer y comprender la realidad actual del mundo laboral para prepararse con una actitud positiva y con la motivación de aprovechar las oportunidades que el futuro les ofrecerá", teniendo en cuenta que será distinto al que se manifiesta en la actualidad.