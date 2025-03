Ley de protección digital de los menores: nuevos delitos contra el porno y regulación de ordenadores en clase

En enero de 2024, el presidente del Gobierno anunció una nueva ley para proteger a los menores del porno 'online', que se ha convertido en un fallido educador ante la falta de una buena educación afectivo-sexual en casa y en la escuela. Esa norma está hoy un poco más cerca de ser una realidad. Esta mañana, el Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de ley de protección digital de los menores, que desembarcará ahora en el Congreso y en el Senado, donde le espera un largo recorrido hasta su aprobación definitiva y entrada en vigor. La intención de la futura normativa -en la que han intervenido los ministerios de Juventud e Infancia, Igualdad, Presidencia y Justicia, Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y Transformación Digital- no es restringir derechos sino salvaguardarlos. Estas son algunas medidas que recoje el texto.

El debate sobre la restricción a la pornografía de los menores no solo se está dando en España sino en toda la UE, que en 2027 convertirá en obligatorio los sistemas para comprobar la edad. Sin embargo, a pesar de que fue anunciado a bombo y platillo, ahora mismo no hay ninguna novedad sobre 'Cartera digital beta' ni fecha para su lanzamiento definitivo.

Todos los fabricantes de tecnología, desde móviles hasta tabletas, ordenadores y televisiones ‘inteligentes’, estarán obligados a incluir en los dispositivos un sistema de control parental, que será gratuito para los usuarios. Presuntamente, será tan sencillo como activar el control parental una vez que se compra y configura por primera vez un móvil -o cualquier otro aparato- que vaya a ser usado por un menor. Las familias entregan el primer teléfono con acceso a internet a los 11 años, según un estudio de Unicef. Ahora mismo son las madres y los padres y no los fabricantes los que tienen que instalarlo, un paso que suele ser bastante farragoso y no siempre gratuito. Según el texto aprobado por el Consejo de Ministros esta mañana, "todos los dispositivos incluirán un etiquetado entendible que explique los peligros y los riesgos potenciales de un uso inadecuado y sus efectos para el desarrollo físico, mental y moral" de la infancia. Si un fabricante no incluye control parental (o no es efectivo) será sancionado, según ha matizado Bolaños.