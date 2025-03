El aparato electrónico que debes desenchufar cuando llueva para evitar incendios

Ante la amenaza de una tormenta eléctrica, la seguridad en el hogar se convierte en una prioridad. Si bien muchos encuentran refugio y disfrute en el ambiente acogedor de sus casas durante estos fenómenos meteorológicos, entregándose a maratones de series y películas, es crucial tomar precauciones para proteger los aparatos electrónicos de posibles daños. La potencia eléctrica inherente a las tormentas puede representar un riesgo significativo para estos dispositivos, haciendo imperativo desconectarlos de la corriente.

Es de conocimiento general que buscar refugio bajo un árbol durante una tormenta eléctrica es una acción extremadamente peligrosa, al igual que permanecer cerca de grandes masas de agua como el mar, ríos o lagos. Sin embargo, cuando la tormenta nos encuentra resguardados en casa, es fundamental adoptar medidas preventivas, como desenchufar los aparatos electrónicos de la red eléctrica, especialmente cuando las descargas eléctricas son intensas.

Aunque la mayoría de los edificios modernos están equipados con pararrayos diseñados para disipar la energía de los rayos y sistemas eléctricos adaptados para resistir sobretensiones, la precaución nunca está de más. Desconectar los aparatos eléctricos de las tomas de corriente es una práctica recomendada y ampliamente conocida. Sin embargo, existe un aspecto que a menudo se pasa por alto y que puede ser la principal causa de problemas derivados de las tormentas eléctricas: la conexión de las televisiones a través del cable de antena.

Más que apagar la regleta

Al desconectar los dispositivos durante una tormenta, la mayoría de las personas se limitan a apagar la regleta o desconectar el enchufe de la toma de corriente. Si bien esto es un paso importante, no es suficiente. Es esencial recordar que los dispositivos electrónicos pueden estar conectados a otros cables que también pueden conducir electricidad. En el caso particular de las televisiones, simplemente apagarlas o desenchufar el cable de alimentación no elimina por completo el riesgo. El peligro principal reside en el cable de la antena.

Durante una tormenta eléctrica, el cable de la antena, que generalmente se encuentra en la parte más alta del edificio y, por lo tanto, es susceptible de recibir el impacto directo de un rayo, puede actuar como un conducto para transmitir el alto voltaje a la televisión. Esta sobrecarga eléctrica puede dañar gravemente los componentes internos de la televisión, inutilizándola o incluso provocando un incendio.

Por lo tanto, la medida de seguridad más efectiva para proteger la televisión durante una tormenta eléctrica es desconectar el cable de la antena de la parte posterior del televisor. Esta acción interrumpe la posible trayectoria de la corriente eléctrica, evitando que llegue al dispositivo y cause daños.

Por lo tanto, ante la inminencia de una tormenta eléctrica, es crucial tomar precauciones para proteger los aparatos electrónicos del hogar. Si bien desconectar el cable de alimentación es un paso importante, no se debe pasar por alto el cable de la antena de la televisión. Desconectar este cable es fundamental para prevenir daños graves en el televisor y reducir el riesgo de incendios. La prevención y la precaución son las mejores herramientas para garantizar la seguridad en el hogar durante una tormenta eléctrica. Adoptar estas medidas sencillas puede evitar costosas reparaciones o la pérdida total de los dispositivos electrónicos, además de proteger la seguridad de los habitantes del hogar.