La situación del lobo no cambia en Catalunya (de momento) pese a la posición de Junts, PP y Vox

Que España haya rebajado la protección del lobo no significa que a partir de hoy se puedan empezar a cazar lobos, pese a que algunas voces dentro del PP han dejado entrever esta posibilidad. La situación de este cánido es mucho más compleja. Es cierto que el Congreso ha votado esta semana eliminar el lobo del LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) en el norte del Duero. Pero las consecuencias reales de esta decisión política no son exactas ni se sabrán hasta dentro de un tiempo. ¿Cuándo pueden las comunidades autónomas del norte peninsular empezar a capturar lobos? ¿En qué situación queda el carnívoro en otros territorios como Catalunya, en los que su presencia es todavía anecdótica?

Contexto europeo La propuesta aprobada en la Cámara baja no se entiende sin tener en cuenta que el <strong>Comité Permanente del Convenio de Berna</strong> rebajó la protección del lobo de 'estrictamente protegido' a 'protegido'. Este cambio aún no tiene efectos para los Veintisiete. La situación cambiará en los estados miembros de la Unión Europea cuando se modifique la Directiva Hábitats y el lobo pase de estar en el anexo 4 en la mayoría de zonas (estrictamente protegido) a formar parte del anexo 5 (protegido, pero se permite su explotación si el estado de conservación es favorable).

Particularidad ibérica A la espera de este cambio, que aún puede tardar meses y que necesita el aval del Parlamento comunitario, una de las pocas áreas de Europa en las que el lobo no está "estrictamente protegida" es el norte del Duero, donde hay una densidad considerable de individuos. Pero el estancamiento de la población provocó que el estado de conservación de la especie se declarara "desfavorable" en 2021. El grupo científico asesor recomendó al Gobierno proteger estrictamente a la especie pese a no estar "estrictamente protegida" por la UE. Y así se hizo. Es esta decisión la que se ha revocado en las últimas horas.

Condición imprescindible El anexo 5 (especie protegida, sin el 'estrictamente') permite una explotación cinegética de la especie, como si se tratara de un ciervo o un corzo. Pero solo se puede llevar a cabo si la especie está y se mantiene en una situación de conservación favorable, algo que no sucede a día de hoy. En las próximas semanas o meses, el Ministerio para la Transición Ecológica deberá actualizar esta circunstancia. En caso de que el lobo siga en un estado desfavorable, no se podrá hacer una explotación cinegética: tan solo se podrán matar individuos concretos que causen ataques al ganado si se demuestra que no hay otra solución posible. Es decir, será clave cómo se cataloga el lobo tras la próxima revisión para determinar si se puede explotar la especie o no en el norte del Duero.

Comunidades autónomas En la eventualidad de que la población de lobo se considere en estado favorable, será cada comunidad autónoma quien deberá decidir si caza lobos y cuántos, para mantener un buen estado de conservación del animal. El PP ya ha afirmado que va a hacerlo en las comunidades en las que manda. Pero mientras el lobo esté en situación "desfavorable" (como a día de hoy) únicamente serán posibles capturas puntuales.

"No hace falta invertir recursos en proteger a la pareja de lobo y una hipotética camada" Jeanine Abella — Diputada de Junts per Catalunya

Otros territorios El texto de la enmienda sostiene que en caso de que Europa rebaje la protección del lobo (o sea, si toda España pasa a estar en el anexo 5 y a considerar el lobo solo como "protegido"), algo más que probable, la desprotección estatal entrará en vigor en las áreas que no están en el norte del Duero. Sin embargo, si en estos territorios el lobo está en una situación de conservación desfavorable, será difícil justificar su caza. El análisi se realiza dividiendo la penínsua en tres grandes regiones: la alpina, la mediterránea y la atlántica.

Caso catalán Como cuando se redactó la Directiva Hábitats no había lobos en lugares como Catalunya y Aragón, estas comunidades que no están al norte ni al sur del Duero están en una especie de limbo. Pero varios expertos consultados sugieren que se deben equiparar a las áreas del sur de este río, donde hay menos cantidad de lobos. Además, si en un futuro el lobo no está estrictamente protegido por Europa ni por el Gobierno, en Catalunya se debería analizar el escenario a escala autonómica. Y el catálogo de la Generalitat define el lobo como "extinto como reproductor". Esto significa que si se reproduce, algo que puede ocurrir al haberse detectado una posible pareja de macho y hembra, pasará a estar "en peligro de extinción". Entonces, se deberá elaborar un plan de gestión (para reducir daños a la ganadería) y también uno de recuperación para la especie, independientemente del grado de protección comunitario y estatal.

Polémica política Después de la posición de Junts en el Congreso y en la hipótesis de que el lobo se reproduzca por primera vez después de haberse extinguido décadas atrás en Catalunya, es posible que este animal se acabe usando como arma política en el Parlament. Tanto Junts como el PP, Vox y Aliança Catalana dejan claro que son contrarios a tener que elaborar un plan de recuperación. "Si mantenemos el nivel de protección significa que la Administración deberá proteger a la pareja de lobos, no hace falta invertir recursos en esto, necesitamos una herramienta por si en el día de mañana hay tres manadas de lobo en Catalunya", sostiene la diputada posconvergente Jeanine Abella. "No estamos a favor de matar lobos, pero sí de abatir a un animal en concreto, porque instalar cámaras de fototrampeo no es una solución cuando un lobo ataca a un rebaño", añade en una conversación con este diario. La secretaría de Transició Ecològica del Govern, no obstante, se mantiene firme en proteger al lobo y al mismo tiempo desarrollar medidas para alcanzar la coexistencia con los pastores.

En resumen, deben coincidir tres circunstancias para que la votación de esta semana en el Congreso tenga efectos en Catalunya. En primer lugar, el lobo debe considerarse en estado de conservación favorable en España. En segundo lugar, la Comisión Europea tiene que hacer realidad la rebaja de la protección en la mayoría de las áreas de Europa, puesto que los cambios en el Convenio de Berna todavía no tienen consecuencias para los estados miembro de la UE. En tercer lugar, el Govern de la Generalitat debería decidir que se pueden cazar lobos; pero esto es improbable y difícil de justificar mientras haya tan pocos ejemplares como hoy.

