Las plataformas de usuarios de Rodalies, al Govern: "Poneos las pilas, la próxima movilización será de movilidad"

La portavoz de la plataforma 'Dignitat a les vies', Anna Gómez, avisa de que las protestas que se han convocado este sábado en una decena de puntos de Catalunya para protestar contra el caos en Rodalies puede ir a más y convertirse en una gran movilización por la movilidad en Catalunya. Y es que, ha revelado, se han puesto en contacto con ella plataformas de autobuses y de transportistas afectados de la AP7. "Si alguien del Govern me está escuchando, poneos las pilas, porque la próxima movilidad no será ferroviaria, será de movilidad. Se nos está convirtiendo en ciudadanos de segunda", ha denunciado en declaraciones al programa Via Lliure de RAC 1.

Gómez también ha explicado que este viernes se reunió en una cafetería de Sants con el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, quien le pidió poder mantener una interlocución "formal" durante los próximos meses. La portavoz de la plataforma de pasajeros comunicó que no cancelarían las protestas de este sábado y le pidió que traslade al ministro de Transportes, Óscar Puente, que "deje de decir que este es el mejor momento del tren" en Catalunya. "Está reventando todo y lucharemos en las calles para no estar dos años así", ha asegurado en referencia al plazo que desde el Govern se apunta que puede haber afectaciones fruto de las 200 obras que están en marcha en la red.

¿Qué obras hacen desaparecer un tren de una pantalla? ¿O que venga un tren corto? Que dejen ya el tema de las obras y que no nos tomen el pelo

"¿Qué obras hacen desaparecer un tren de una pantalla? ¿O que venga un tren corto? Que dejen ya el tema de las obras y que no nos tomen el pelo", ha espetado, además de anticipar que estarán en "pie de guerra hasta que se noten cambios". Gómez se ha mostrado escéptica sobre la mejora del servicio una vez finalicen las obras de Sant Vicenç de Calders, que ha pronosticado que, después, tendrán afectación en la R2 sur-.

Sobre el hecho de que todos los partidos de la oposición se hayan volcado en participar en las movilizaciones de este sábado, la activista ha respondido que "el tren es de todos", pero se ha planteado a "quién tendrán al lado" cuando la efervescencia de Rodalies baje y los usuarios continúen sufriendo un mal servicio. También ha pedido tener mirada larga sobre la cuestión alertando de la "despoblación" que se está produciendo en pueblos pequeños en Catalunya por falta de medios de transporte.