Un estudio de la UAB revela que los tutelados migrantes tienen mayor inserción laboral que los autóctonos

El 84% de los menores migrantes acogidos en centros tutelados de la Generalitat ya ha trabajado, frente al 42% de sus compañeros nacidos en Catalunya, casi el doble. Además, la mitad de los chavales de origen migrante han buscado activamente un empleo, frente al 32% de los tutelados autóctonos. Estos son algunos datos que revela el primer estudio hecho en España sobre la evolución de la situación de los menores tutelados en Catalunya, tanto los de origen extranjero como de los locales, cuando ya superan la mayoría de edad y dejan de estar bajo la tutela de la Administración.

En los últimos diez años, la Generalitat ha tutelado en algún momento a más de 17.000 niños o adolescentes que han migrado solos hasta Catalunya sin ningún adulto que se pudiera hacer cargo de ellos. No atenderles incumpliría los derechos humanos fundamentales además de la legislación española y europea.

Pero, ¿qué efectos han tenido estas políticas de acogida? ¿Dónde están estos niños y qué ha sido de ellos? Ante la falta de datos del Govern, la Direcció General d'Atenció a la Infància i la Adolescència (DGAIA) encargó hace tres años un estudio al grupo de investigación de Infancia y adolescencia en riesgo social (IARS) de la Universidad Autónoma de Barcelona. De allí surgió el proyecto Caleami, que evalúa la trayectoria de 200 adolescentes tutelados en Catalunya desde que cumplieron los 18 años y los seguirá hasta que cumplan los 26.

"Los migrantes piensan más en trabajar y tienen la mente más estructurada que los locales, que sufren más problemas emocionales" Josefina Sala, coordinadora del estudio de la UAB

El estudio apunta el talón de Aquiles de esta acogida: la formación cualificada. Más del 80% de estos migrantes se están formando, pero lo hacen en estudios primarios, pocos acceden a formaciones superiores. Los expertos insisten en que hay que potenciar su formación. "Si les damos oportunidades de inserción no tan solo encontrarán trabajo, sino que serán contribuyentes y nos pagarán las pensiones. También será más fácil su adaptación a la cultura y normas sociales del país", subraya Josefina Sala, coordinadora del estudio.

Mente más estructurada

El trabajo distingue la evolución de dos grupos de jóvenes: un centenar nacidos en Catalunya a quien la Generalitat separó de sus padres por diferentes motivos y otro centenar de menores extranjeros que llegaron solos a Catalunya. "Los tutelados migrantes están mucho más orientados a trabajar, es su objetivo. En general, sus familias no les han tratado mal. La migración ha sido pactada. Sus familiares siguen siendo sus referentes y les ayudan a tomar decisiones. Su mente está mucho más estructurada que la de los tutelados autóctonos, que sufren muchos más problemas emocionales porque vienen de un trauma, de abusos, violencia, malos tratos... y a los 18 se siguen peleando con esta parte emocional", explica Sala.

La primera oleada de este estudio -a la edad de 18 años- revela que el 53% de los tutelados migrantes busca empleo, frente al 32% de los autóctonos. "Y los datos que estamos extrayendo de la segunda oleada, con los 21 años cumplidos, muestra una diferencia espectacular de inserción laboral entre migrantes y no migrantes", avanza la experta en conversación con EL PERIÓDICO. Estos últimos datos son provisionales dado que aún falta que sean depurados, pero Sala cree que son fruto del nuevo reglamento de la ley de extranjería, que permitió que los migrantes tutelados pudieran acceder a un permiso de trabajo a partir de los 16 años.

Menos consumo de drogas

La salud emocional también 'penaliza' a los locales: el 36% de los tutelados autóctonos sienten ansiedad, frente al 27% de los migrantes. Estos últimos están preocupados por su familia (75%), por no tener trabajo (64%) o dinero (47%) o por la salud de su familia (47%). "Los migrantes sienten el deber de ayudar a su familia desde Europa, y esto es lo que les angustia", sigue Sala. En cambio, los tutelados catalanes sufren más por las parejas, por sus padres o los estudios y recurren más a las drogas. Precisamente, según los datos del estudio, los nacidos en Catalunya están diez puntos por encima de los migrantes en consumo de estupefacientes.

El talón de Aquiles de la inclusión de los menores migrantes es la formación cualificada. "Muchos de ellos apenas han ido a la escuela, y hay algunos que incluso son analfabetos. Esto, sumado a la barrera del idioma, complica mucho su adherencia al sistema educativo. Necesitan un apoyo extra", subraya Sala. Solo el 17,7% de los tutelados migrantes ha acabado la ESO o un grado medio, frente al 54% de los autóctonos. En el momento de la encuesta, cuando tenían 18 años, solo el 8,5% de los migrantes estudiaba posobligatoria (bachillerato o FP), frente al 63% de los autóctonos. La práctica mayoría de estos migrantes (91%) estaba cursando estudios primarios elementales.

Apoyos en los estudios

"Necesitamos darles un apoyo extra, oportunidades reales", pide Rita Grané, directora de la entidad Punt de Referència. Hace nueve años que implementan un proyecto de acompañamiento educativo para estos jóvenes una vez cumplen los 18. En este tiempo han atendido 225 alumnos. "El 100% han terminado sus estudios y el 90% sigue estudios superiores. Lo que les lastra es el aprendizaje de la lengua y la escolarización precaria que han tenido", sigue Grané. "Necesitamos más recursos para hacer una acogida en condiciones. Lo que es evidente es que si no les damos oportunidades, si no les acogemos correctamente, no podremos reclamarles obligaciones después", reclama Grané, que lamenta el discurso de las comunidades autónomas que no quieren acoger a estos niños.

"Necesitamos más recursos para hacer una acogida en condiciones. Si no les acogemos correctamente, no podremos reclamarles obligaciones después" Rita Grané, directora de la entidad Punt de Referència

En este sentido, la vivienda también sigue siendo clave. En los últimos años, la Generalitat ha pasado de ofrecer 900 plazas para los adolescentes tutelados que cumplen la mayoría de edad a ofertar más de 3.000. Allí los jóvenes pueden estar hasta los 21, máximo hasta los 24 si estudian en la universidad. Sin embargo, la cifra sigue siendo insuficiente ante la realidad de llegadas (220 al mes) y teniendo en cuenta que estos recursos también son para los tutelados autóctonos. "Claramente somos la comunidad que más recursos ofrece y por eso muchos quieren venir a Catalunya", cuenta Sala. De hecho, es habitual que muchos menores migrantes tutelados en otras comunidades lleguen a Catalunya a los 18 años y se encuentren en la calle.

"Si la media de la juventud catalana se emancipa con 30 años, ¿cómo podemos pretender que ellos lo hagan con 18?", insiste Sala. "Debemos garantizar el acompañamiento más allá de los 18 años en todas las comunidades. Estos niños no dejarán de venir. La diferencia entre destinar recursos para una buena acogida y no hacerlo es que si les dejamos indocumentados y en la calle... ¿qué harán? Si no tienen las necesidades básicas cubiertas ni esperanzas de conseguirlo de forma normal es más fácil caer en la delincuencia", avisa. Los datos del estudio recogen que, hoy por hoy, tan solo el 8% de los menores migrantes ha ingresado en un centro de justicia juvenil por haber cometido un delito.