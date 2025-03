Los embalses de Catalunya alcanzan el 54% de su capacidad tras un marzo lluvioso

Las precipitaciones no han cesado en Catalunya en este mes de marzo, cuando ha llovido 19 de los 22 días posibles, un panorama que difiere con el de los dos primeros meses del año, donde -como es habitual- imperó un clima seco. Pero estas precipitaciones han ayudado a paliar la sequía de larga duración y los pantanos de la cuenca interna catalana se encuentran al 54% de su capacidad este sábado, según ha informado la Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Aunque la sequía no ha terminado, estos datos contrastan con la del año pasado, cuando los embalses alcanzaron el mínimo histórico el día 8 de marzo, registrando el nivel más bajo de agua, con un 14,3%, 40 puntos menos que en este 2025.

El Govern pide precaución

El conseller de Agricultura, Óscar Ordeig, ha dicho este sábado que estamos "en un momento esperanzador" por las recientes lluvias, la sequía no ha acabado, por lo que la Generalitat sigue trabajando en infraestructuras para que el sector agrícola no dependa de las precipitaciones. Ordeig ha pedido "prudencia, porque seguimos en sequía y los embalses no están llenos".

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha afirmado que se deben "mantener las inversiones para reducir la dependencia pluviométrica" de Catalunya, aun con las últimas lluvias, con las que se ha alcanzado prácticamente el 50% de los embalses.

Panorama esperanzador

El tren de borrascas ha inyectado más de 4.300 hectómetros cúbicos a los embalses españoles en diez días y el superávit de lluvias ha aumentado casi 18 puntos en cuestión de 14 días, desde que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) nombró a Jana, la décima borrasca de gran impacto de la temporada, el pasado 6 de marzo.

En concreto, la reserva hídrica se encontraba al 58% el 4 de marzo, con 32.510 hm3 de agua embalsada. . En el último boletín sobre el estado de los embalses, que Transición Ecológica publicó el día 17, este porcentaje ha aumentado hasta el 65,7%, 36.867 hm3, lo que significa que han crecido casi 8 puntos en 10 días.

Asimismo, el valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de octubre de 2024 hasta el 4 de marzo se cifraba en 351 litros por metro cuadrado (l/m2), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), un 0,3% por encima de lo habitual. En el último boletín, publicado por el organismo estatal este viernes día 21, esa cifra ha subido hasta los 444 l/m2, lo que supone un 18% más que su valor normal para estas fechas, 377 l/m2.