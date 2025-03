Dos de cada tres casos de racismo en Catalunya no se denuncia, según los datos de Sos Racismo

La mayoría de las personas que sufren racismo en Catalunya no lo denuncian, según los datos de Sos Racismo en Catalunya. Tan solo el 33% de las personas que les reportaron al Servicio de Atención y Denuncia (SAyD) una situación de estas características diron el paso de denunciarlo. Una realidad que se agrabó en relación al racismo cometido po los cuerpos policiales. En concreto, en el 71% de estos casos los afectados decidieron, por varios motivos, no denunciar la vulneración de derechos. En el caso de las vulneraciones de derechos sociales por motivos étnicos o raciales, el 68 por ciento se quedaron sin denunciar formalmente. Son algunas de las principales cifras de la memoria anual del SAiD, presentada este viernes. Durante 2024 el SAiD atendió a 647 personas por situaciones de racismo en 109 municipios, frente a las 628 de 2023.

En concreto, 169 de estas personas hicieron la denuncia en el SAiD por hechos ocurridos en la ciudad de Barcelona. 427 personas pidieron atención por primera vez y, de éstas, 316 situaciones fueron identificadas como racismo, 16 menos que el año anterior. 105 de los nuevos casos fueron asumidos por seguimiento y denuncia. 211 situaciones, dos tercios del total, no han derivado en denuncia por diversas razones como desconfianza en las instituciones, miedo a represalias o revictimización, falta de apoyo institucional y recursos, autogestión del conflicto, limitaciones legales o dificultades para identificar al agresor. Además, la falta de recursos hizo que el SAyD no pudiera atender correctamente a las víctimas durante tres meses.

De las tipologías más frecuentes de discriminaciones, las agresiones policiales fueron las menos denunciadas con un 71% del total de situaciones. Las vulneraciones de derechos sociales no se denunciaron en un 68% de los casos, muchas de las cuales afectan a menores de edad. De hecho, la mitad de las víctimas no denuncian por sí mismas.

Las tipologías de racismo registradas fueron: 29% agresiones y discriminaciones entre particulares; 22% discriminación en derechos sociales como educación, vivienda o salud; 16,5% agresiones y abusos por parte de la policía; 8,2% discursos de odio en medios, redes sociales o política (50% discursos políticos y 30% violencia cultural); 7,6% racismo laboral; y 7% discriminación en servicios privados de ocio, transporte o bancos.

De los 105 nuevos casos asumidos por el SAiD, el 32% fueron agresiones y discriminaciones entre particulares (+10%), el 21% eran discriminaciones en el acceso a derechos sociales, el 14% eran agresiones y abusos de cuerpos policiales, 12% por discurso a odio, 6% por discriminación en 4 gresiones de vigilantes de seguridad privada, 3% contra la extrema derecha y 2% por discriminación en el acceso a servicios públicos.

El espacio público es el principal ámbito de las agresiones, con un 39% del total, seguido de las discriminaciones entre vecinos, con un 30%.

Dos terceras partes de los casos se han gestionado mediante intervención directa, con acompañamiento personalizado y psicosocial. En un 18 por ciento de los casos se ha seguido la vía administrativa, como quejas, inspecciones laborales o de servicios públicos, y un 16 por ciento se han denunciado penalmente en los juzgados. En cualquier caso, el SAyD prioriza los métodos restaurativos para "compensar las carencias del sistema judicial y garantizar la reparación del daño".

Por lo que respecta al perfil de las personas atendidas, el 38% son de nacionalidad española, el 32% son extranjeros en situación regular y el 11% están en situación irregular. El 10% son sujetos colectivos. El 32% de los afectados son latinoamericanos o caribeños, el 28% magrebíes, el 13% subsaharianos, el 10% son europeos, incluyendo gitanos, y el 2% asiáticos. El 47% de las víctimas son mujeres y el 42% hombres, y el resto eran situaciones que afectaban a un colectivo oa la población en general.