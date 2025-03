El Papa debe reaprender a hablar tras la terapia de oxígeno

El papa Francisco está recuperando lentamente sus fuerzas en el hospital Gemelli de Roma, donde lleva cinco semanas ingresado, pero debe "reaprender a hablar" después del uso prolongado de la terapia de oxígeno de alto flujo, según ha revelado este viernes el cardenal Víctor Manuel Fernández. El cardenal, jefe de la oficina doctrinal del Vaticano, ha desestimado las especulaciones sobre la posible retirada del Pontífice y ha asegurado que el Papa está volviendo a ser el mismo de antes.

"El Papa está muy bien, pero el oxígeno de alto flujo seca todo. Necesita reaprender a hablar, pero su condición física general está como antes", ha afirmado Fernández durante la presentación de un nuevo libro del Pontífice sobre poesía.

El Papa, de 88 años, se recupera de una doble neumonía. En el parte médico de este viernes, el Vaticano ha informado de que la salud del Pontífice se mantiene estable, con "mejoras menores en la respiración y la movilidad". Desde el lunes ya no requiere ventilación mecánica por las noches.

El pasado 6 de marzo, el Vaticano difundió un mensaje de audio en el que Francisco, con voz cansada y difícil de entender, agradecía los mensajes de apoyo.

Aún no hay información oficial sobre cuándo podría regresar a su hogar en el Vaticano. Al respecto Fernández ha dicho desconocer si el Papa podría ser dado de alta a tiempo para la Pascua, que cae el 20 de abril. "Podría regresar, pero los médicos quieren estar 100% seguros porque él cree que con el poco tiempo que le queda, quiere dedicarse por completo a los demás, no a sí mismo", dijo Fernández. Cuando se le ha preguntado si creía que Francisco podría renunciar, el cardenal ha sido tajante: "Realmente no lo creo, no".

Francisco ha tenido varios problemas de salud en los últimos dos años y es propenso a infecciones pulmonares debido a que padeció pleuritis cuando era joven y le quitaron parte de un pulmón.