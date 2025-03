Uno de cada tres alumnos extracomunitarios deja los estudios de forma prematura: el triple que los nacidos en la UE

A cada nuevo informe el problema se hace más evidente y encontrar una solución es más urgente en un sistema educativo en el que uno de cada cuatro niños tiene sus raíces en otros continentes. Los alarmantes resultados del último informe PISA no podían dejarlo más claro: el alumnado de origen extranjero saca una media de 32,5 puntos menos en matemáticas respecto al no migrante (algo más que un curso y medio), brecha que se reduce a 6,6 puntos si se elimina de la ecuación la desigualdad económica. Los malos resultados académicos se dan, sobre todo, entre el alumnado pobre y este se concentra, en gran parte, en el colectivo de origen migrante. De hecho, un nuevo estudio de la Universitat de Girona (UdG) apunta a que uno de cada tres alumnos catalanes extracomunitarios dejan los estudios tras la ESO, una tasa que triplica a la de los nacidos en la UE. Los expertos, desde la Fundació Bofill a la OCDE, urgen a poner el foco en el abandono escolar del alumnado migrante.

Precisamente con el objetivo de dejar de normalizar esta realidad y poner elementos sobre la mesa para avanzar en políticas que reviertan esos datos, este viernes, Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial, la Cátedra de Análisis y Acción Antirracista de la Universitat de Girona (UdG) y la Plataforma Zero Abandonament de la Fundació Bofill han organizado una jornada sobre la importancia de la perspectiva antirracista en las políticas educativas y municipales como punto de partida de una colaboración entre ambas instituciones. De la misma manera que la perspectiva de género ha brindado nuevos análisis e intervenciones en la escuela, en unas aulas cada vez más diversas también se hace necesario revisar qué procesos de exclusión y discriminación escolar se producen durante las trayectorias educativas y cómo se traducen en un alto abandono escolar en determinados colectivos.

Muchas veces, cuando se nos interpela a la escuela, tendemos a ponernos a la defensiva. 'No, no, no somos racistas'. Basta. Sí, lo somos Natàlia Nadal — Directora La Farga de Salt

La jornada parte del estudio ‘Del abandono a las trayectorias de expulsión escolar’, del Instituto de Investigación Educativa del Departamento de Psicología de la UdG, dirigido por Cristina Zhang-Yu, Irene González-Ceballos y Moisés Esteban-Guitart. El informe arranca a partir de un dato: el 34,2% de los estudiantes nacidos fuera de la UE no siguen estudiando tras la ESO, mientras que esa tasa desciende al 10,1% entre los nacidos en la UE.

Cuestión estructural

González-Ceballos, coautora del estudio, subraya el hecho de dejar de hablar de "abandono" para hablar de "trayectorias de expulsión". "Creemos que es importante destacar que es el sistema el que expulsa a los jóvenes, que no es una cuestión individual", argumenta la investigadora, quien apunta a que el punto de partida es la segregación escolar.

Hablamos de trayectorias de expulsión, no de abandono, porque creemos importante destacar que es el sistema el que expulsa a los jóvenes, no es una cuestión individual Irene González Ceballos — Investigadora UdG

"La investigación nos avisa, además, de que más allá de la segregación escolar, hay una segregación racial y de clase también dentro del aula, como las aulas de acogida y la separación por niveles", prosigue la coautora del informe, quien añade que muchas veces esas actitudes se producen de forma velada. Y pone de ejemplo la orientación educativa y la práctica extendida de enviar a los estudiantes con bagaje migratorio a la Formación Profesional de grado medio en vez de al bachillerato.

Segregación escolar

El estudio está cargado de datos recogidos en trabajos anteriores, en los que ya se apunta a la relación de las tasas de Abandono Escolar Prematuro/Fracaso Escolar (AEP/FE) con desigualdades estructurales como la segregación escolar, y constatan diferencias significativas en función del país de procedencia, siendo los jóvenes de origen africano (40,1%) y de origen del este europeo (29,2%) los que obtienen una tasa de AEP más notoria, en comparación con el alumnado de familias procedentes de otros países europeos (3,3% la media).

Coincide en la necesidad de cambiar el relato Déguène Eufemia Seck Martín, coordinadora d’Associacions Senegambianes de Catalunya, otra de las voces de la jornada. "Integración y tierra de acogida son palabras que nos son a todos muy familiares; pero lo que no escuchamos es que nuestros padres, de origen inmigrante, crearon a sus familias en la diáspora como un acto de generosidad; nosotros somos el legado que dejan nuestros progenitores en esta tierra; tenemos que explicar la historia desde otros ángulos", apunta.

El ejemplo de Salt

En su intervención, Natàlia Nadal, directora de escuela La Farga de Salt, asegura que se lleva deberes para su colegio (habla después de Déguène Eufemia Seck Martín). "No me siento en ningún caso especialista en antirracismo, pero he tenido la suerte de poder estar en espacios donde se habla de ello y eso me ha dado la oportunidad de cuestionarme muchas cosas; la introducción de la perspectiva antirracista en la escuela no tendría que ser una opción, sino una obligación", mantiene Nadal, quien añade que la introducción de la perspectiva antirracista en La Farga (la escuela de Salt que dirige) está en un momento muy inicial, aunque "sí es una declaración de intenciones firme". "Está escrito en los documentos de centro, en el proyecto de dirección, que la perspectiva antirracista forma parte del ADN de la escuela: tenemos establecidos unos objetivos y unas actuaciones a hacer para ir desplegando acciones que promuevan el antirracismo", prosigue la directora.

"Muchas veces, cuando se nos interpela a la escuela, tendemos a ponernos a la defensiva. 'No, no, no somos racistas'. Basta, lo somos, no pasa nada. Obviemos ese discurso porque, si no, no avanzaremos", prosigue la directora de la Farga, quien añade que no es lo mismo educar contra el racismo que introducir la perspectiva antirracista.

Para caminar en esa dirección, Nadal tiene claro también que el primer paso es la formación del profesorado. "Lo que nosotros estamos haciendo es traer a personas para dar charlas a la escuela y focalizar dónde tenemos que ir a actuar", detalla la docente, quien añade que, como escuela, están programando acciones para formar al equipo docente.