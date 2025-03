El empoderamiento como herramienta de equidad

¿Qué es liderazgo, cómo se ejerce y qué oportunidades y retos conlleva para las mujeres? ¿Perviven los roles de género en el mundo laboral y en nuestra sociedad en general? ¿Cómo podemos cambiar las cosas y, sobre todo, cómo podemos ayudar a las nuevas generaciones a impulsar un cambio de verdad, que venza el techo de cristal, ponga fin a la brecha salarial y ponga en práctica los valores atribuidos a las mujeres?

Todas estas cuestiones fueron objeto de debate en la mesa redonda celebrada el pasado 6 de marzo en el auditorio de la sede del Periódico. Organizada por Prat Formació Professional y bajo el título Liderazgo en femenino: educación y valores para el siglo XXI, invitó a mujeres de diversos ámbitos a debatir sobre los cambios necesarios para lograr la equidad.

Arrancó la mesa redonda Asha Miró, técnica del Servicio de Atención Educativa Inclusiva y Orientación en el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya y madre de alumna del centro, expresando que “es una pena que se tenga que hablar de liderazgo femenino y masculino, en realidad deberíamos hablar de liderazgo a secas”. Preguntada sobre las diferencias entre un liderazgo llevado a cabo por hombres y mujeres, Miró constató que “el liderazgo masculino suele ser de una persona, muy autoritario, una persona es la que decide todo”, mientras que “el femenino tiene esta capacidad de cuidar de la salud de todas las personas que forman el equipo”. En este sentido, para Miró, “es importantísima la mirada de mujer”.

«Inspiramos y empoderamos a nuestro alumnado para que lideren su futuro con determinación y con unos valores sólidos» Núria Prat — Directora de PRAT Formació Professional

En la misma línea, Miriam Castillo, jefa del Servicio de Programas y Proyectos de Foment dels Ensenyaments Professionals de la Direcció General de Formació Professional y exprofesora del centro, “el liderazgo implica tener una visión clara, definir el rumbo y, sobre todo, rodearse del acompañamiento adecuado para materializar los objetivos con éxito”.

En la foto de izquierda a derecha Asha Miro, Mercedes Rodés, Nuria Prat, Miriam Castillo y Samantha Gásquez. / MAITE CRUZ

En la misma línea de romper con los estereotipos de género, la directora de Prat Formació Professional, Núria Prat, apuntaba que “liderazgo es tener una visión, saber hacia dónde vas y, sobre todo, tener un buen acompañamiento como líder: Si no tienes un buen equipo será muy difícil llevar adelante un sentimiento y una visión”.

“Hay que tener claros los objetivos hacia los que queremos ir, hay que definir muy bien los roles de todo el mundo, tenemos que saber medir los objetivos y celebrarlos, tenemos que saber dar feedback de forma constructiva”, expresó Mercedes Rodés, Managing Director Spain, Italy & Portugal de KOMPAN A/S, concluyendo que todo ello “lo puede hacer igual un hombre que una mujer”.

Desde su experiencia en el mundo empresarial, Rodés destacó “la comunicación y el cuidado”, el hecho de que importen más el proceso que los resultados, como características del liderazgo femenino que, “sin ser distintivos únicos, muchos hombres los aplican y lo hacen perfectamente en muchos casos”.

«Es necesario e importante hacer networking entre nosotras, apoyarnos entre mujeres, pedir ayuda, y ganar visibilidad» Miriam Castillo — Jefa Servicio Programas y Proyectos de Foment dels Ensenyaments Professionals Dir. Gral. Formació Professional

Por su parte, Samantha Gasquez, HR Strategic Consultant experta en Procesos de Transformación, Coach y Mentoría en Mendips Talent Development, indicó que a su juicio, “no es un tema de género, es un tema de la energía masculina o femenina a la hora de liderar”. Gasquez hizo hincapié en la importancia no solo de liderar a los otros, sino también de “autoliderarse”. Eso sí, puestos a definir en qué consiste esta energía femenina coincidió en apuntar como puntos fuertes “la capacidad de inteligencia emocional, de empatía, de escucha, de expresar que me interesa, te veo y sé lo que estás sintiendo y yo estoy aquí para ti”. “Creo que en el mundo me falta mucho eso, que nos escuchemos, que nos veamos y que empaticemos los unos con los otros”, concluyó.

Saltar obstáculos

Todas las participantes a la mesa redonda, moderada por la periodista del Periódico Núria Bonet, coincidieron en apuntar que los retos que debe abordar la mujer en el mundo laboral son ingentes. “Son muchos estereotipos, pero poco a poco los vamos venciendo o rompiendo”, confirmó Asha Miró y pasó a enumerar una lista pormenorizada: Estereotipos de género, sesgos inconscientes, el techo de cristal, la brecha salarial, los micromachismos que vivimos cada día, la conciliación laboral y personal – qué difícil es -, las expectativas, ...”. “Nosotras vamos saltando obstáculos, es como una carrera que vamos haciendo poco a poco, pero es una carrera de obstáculos”, apostilló Miró.

«Hay que educar en los valores de la igualdad, apostar por la inclusión y creer que juntos tenemos que crear la sociedad que queremos» Técnica del Servicio de Atención Educativa Inclusiva y Orientación, Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya — Asha Miró

De entre esta retahíla de retos para las mujeres, la doble jornada laboral fue destacada por Miriam Castillo como “la parte más dura”. “La conciliación familiar es, para mí en este momento, la parte más complicada”, afirmó, porque implica “una parte de renuncia, no puedes tenerlo todo, no somos superwomans”. En este sentido, remarcó el hecho de que una mujer “no puede ser perfecta en el trabajo, perfecta en casa, perfecta con los hijos, con el marido,... tienes que intentar equilibrarlo y es muy complicado”, aseveró.

En la foto de izquierda a derecha Nuria Prat, Mercedes Rodés y Miriam Castillo. / MAITE CRUZ

Llegados a este punto, Mercedes Rodés recordó que “a veces tenemos una autoexigencia que es tan bestia, que realmente deberíamos darnos un poco de margen y saber que nos podemos permitir no hacerlo todo al 100%”. En relación con esta reflexión, Samantha Gasquez aportó un dato clarificador extraído de un estudio de la matemática Laura Sagnier: “de 15 millones de mujeres que hay en España, 6 millones están agotadas”. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que se desglosaron gracias a este estudio matemático en 2018? El hecho de tener una pareja (en este caso heterosexual), tener un trabajo remunerado y tener hijos a cargo, según recordó Gasquez, lo que implica tener de promedio unas 5 horas de descanso. “Es decir, no es un techo de cristal, es una losa de hormigón la que sufren las mujeres sin equidad en las tareas del hogar”.

“Sí, es una losa de hormigón”, opinó Rodés y añadió que “lo que pasa es que lo es un poco menos si nos preparamos y nos convencemos a nosotras mismas con formación, pero también con un ejercicio de empoderamiento”. “Estoy convencida de que tiene mucho que ver con que nosotras tengamos la voluntad de romper este techo de cristal”. Para Asha Miró, “tenemos que creer que el techo de cristal está ahí y que, por tanto, hay que combatirlo capacitándonos más”. “Siempre has de creer en ti y ser muy fuerte”, recomendó.

«Está mal visto que seamos ambiciosas o que pisemos fuerte y a veces hace falta hacerlo y no nos tenemos que avergonzar de asumir este rol» Mercedes Rodés — Managing Director Spain, Italy & Portugal KOMPAN A/S

Modelo pedagógico

Si algo destacó durante todo el debate sobre el liderazgo femenino, fue la importancia de la formación de las nuevas generaciones desde pequeños. En este sentido, desde Prat Formació Professional, su directora, Núria Prat, que además es Coach- PNL Wingwave Trainer, recalcó el hecho de que sea “la única escuela de España que ofrece un módulo de liderazgo transversal para todos los Ciclos Formativos”. Este módulo de liderazgo, según explicó Prat, consta de tres partes: un primer bloque de autoconocimiento, “donde analizamos los puntos fuertes y débiles de cada uno”. En el segundo, “trabajamos soft skills donde todo gira en torno a la actitud”, mientras que el tercer y último bloque consiste en la aplicación de todas estas habilidades en un proyecto sobre el entorno con impacto positivo y social.

En la foto de izquierda a derecha Nuria Prat, Miriam Castillo y Samantha Gásquez. / MAITE CRUZ

“Empoderamos a nuestros alumnos”, exponía Núria Prat, añadiendo que “puedes ser líder de una gran empresa, pero también tienes que liderar tu vida”. Prat Formació Professional celebra durante este 2025 su centenario. “Una educación basada en la integración, el pensamiento crítico y la transformación” sigue siendo el eje de esta institución pedagógica de Barcelona, según destacó Núria Prat.

Por su parte, Samantha Gasquez expresó su deseo de que “los niños niñas cuenten con herramientas de autogestión personal que sepan muy bien cómo pedir ayuda, cómo llegar a acuerdos, cómo alinearse, cómo discrepar de una manera asertiva y sana, cómo poder vivir el momento y respirar y parar y autocuidarse” algo que para Gasquez, “todavía estamos muy lejos de poder transmitir”.

«Hay que trabajar la autoestima desde pequeñas, que crean en ellas, que no hay una sola manera, y que se gestionen a ellas en el entorno» Samantha Gasquez — HR Strategic Consultant experta en Procesos de Transformació / Coach & Mentor. Mendips TalentDevelopment

Para concluir el encuentro, Prat pidió a los y las jóvenes que se empoderen: “Tú puedes llegar adonde quieras, pero te lo tienes que creer, eso es autoconocimiento, eso es ser líder de tu propia vida: tener confianza y autoestima”.