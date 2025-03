El SEM utiliza la IA para anticipar los picos de urgencias y ajustar la flota de ambulancias

Un modelo avanzado de inteligencia artificial (IA) del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) anticipará los momentos de más incidencias con el objetivo de distribuir los recursos de forma más eficiente y ofrecer una respuesta más rápida en situaciones de urgencia. La iniciativa, desarrollada por el Centro of Innovation for Data Technology and Artificial Intelligence (CIDAI), se ha diseñado a partir de los datos de 27 millones de incidencias. "Se trata de un primer paso para conocer la actividad que tendremos y dimensionarnos para asegurar que no nos faltan recursos y que no se malbaratan cuando no son necesarios", ha subrayado Anna Fontquerni, directora del SEM. El objetivo es ir aplicando progresivamente el modelo para, por ejemplo, planificar mejor los recursos en la central de Barcelona o realizar cambios en la dimensión y ubicación de la flota de ambulancias.

La iniciativa forma parte de los Proyectos de Alto Impacto (PAI) impulsados por el CIDAI en el marco de la estrategia Catalonia AI. El desarrollo del modelo ha sido liderado por Eurecat, en colaboración con la Fundación i2CAT y Huawei, utilizando herramientas de analítica avanzada e IA.

10.000 llamadas al día

Desde el SEM se ha recordado que todos los días reciben entre 8.000 y 10.000 llamadas que se traducen entre 2.500 y 3.500 movilizaciones de ambulancias. Un volumen de avisos que implica a cientos de profesionales diariamente y que en los momentos de máxima o mínima actividad pueden registrar desajustes que se podrían corregir teniendo en cuenta los patrones que brinda la IA. "No hablamos de ahorro de recursos, hablamos de eficiencia. No es lo mismo recibir 4.000 llamadas en un día tranquilo que 14.000 en un pico durante la gripe. Esto nos obliga a adaptarnos para dimensionar la actividad en todo momento", ha señalado Raimon Dalmau, jefe del Àrea de Sistemes d'Informació, TIC i Dades (CIO) del SEM.

"Hasta ahora hemos conseguido resultados interesantes con la demanda prevista y la real, aunque todavía estamos en fase de aprendizaje. A partir de ahora debemos hacer que el modelo aprenda y verificar que da respuestas fiables en un ciclo de un año", ha añadido Dalmau. De hecho, con los buenos resultados conseguidos, desde el SEM están convencidos de que la herramienta se podrá ir aplicando progresivamente al conjunto de su actividad.

Privacidad de datos

Maria Galindo, secretaria de Políticas Digitales, ha recordado que hasta hace poco la IA "parecía no tener aplicaciones claras" para mejorar el día a día de la gente y que la nueva herramienta demuestra que puede ser eficaz para mejorar el funcionamiento de un servicio tan complejo como el SEM. En este sentido, Galindo ha afianzado la apuesta del Gobierno por la transformación digital del conjunto de la sociedad y por escalar el uso de la IA a otros servicios.

Respecto a la privacidad de los datos Joan Mas, director del CIDAI, ha explicado que se encuentran “bajo el paraguas del Departament de Salud" y han sido tratados con "todos los protocolos de seguridad para que no se haga un mal uso”.