El 80% de los maquinistas de Rodalies son de fuera de Catalunya y muy pocos duran más de tres años

El porcentaje es altísimo: el 80% de los maquinistas que trabajan en Rodalies no son de Catalunya, es decir, que han venido desde otra comunidad para trabajar expresamente en Renfe. La inmensa mayoría, por no decir casi todos, aguantan como mucho tres años y se marchan a otra región. ¿Por qué no se quedan? La lista de razones es larga; una suma de coste de la vida, el yugo psicológico del exceso de episodios de arrollamiento de personas, incidencias constantes y viajeros cabreados que se desahogan con ellos. Y si de aquellos polvos vienen estos lodos, de esta configuración laboral nace parte del conflicto y la huelga parcialmente desconvocada a última hora del domingo por el traspaso total de las competencias a la Generalitat.

Un tren de Rodalies parado en Montmeló tras el atropello y fallecimiento de cuatro personas que cruzaron las vías del tren en septiembre de 2023 / JORDI OTIX

Este diario pudo comprobar en noviembre de 2022 cómo la UAB se llenaba un sábado de aspirantes al curso de maquinista de Renfe; nueve meses de formación (a razón de 22.000 euros) que son la puerta de entrada a una profesión en la que el sueldo es más que digno. A diferencia del resto de convocatorias en otras ciudades del Estado, la de Catalunya suele llenarse de gente de fuera. En ese caso, eran 150 los hombres y mujeres que se disputaban 37 plazas. A las puertas de la facultad, cuatro maquinistas jubilados que acompañaban a hijos o sobrinos recordaban sus tiempos de salir de casa con un bocata sin tener idea de cuándo regresarían.

Las cosas han cambiado mucho. A mejor. Y de aquellas promociones que entraban directamente desde el Ejército se ha pasado a una plantilla formada y profesionalizada, con horarios, derechos, sindicatos..., y con sueldos brutos, en función de la categoría, de entre 21.000 y 48.000 euros (más los pluses). Aunque muy lejos de la paridad: menos del 15% de los maquinistas son mujeres.

Más del 95% de los conductores, a la que vence el contrato inicial, hacen las maletas y se marchan de Catalunya

Francisco Cárdenas es delegado sindical de la UGT en Renfe y echa una mano a este diario para trazar un perfil del maquinista de Rodalies Renfe. Dice que son unos 750 y confirma ese porcentaje del 80% de conductores que vienen de otras partes de España. "Eso sucede también en Madrid, pero en mucha menor medida". Aquí, además, hay una circunstancia añadida: más del 95%, a la que vence el contrato inicial, hacen las maletas y se marchan. Eso sucede a los dos o tres años.

Un maquinista de un tren de Rodalies abandona el convoy tras cumplir su jornada laboral en Sants / Ferran Nadeu

Es muy difícil para una persona que viene de Andalucía o Galicia asentarse en una Catalunya en la que el coste de la vida está muy por encima del que están acostumbrados. Sobre todo, en Barcelona y su entorno metropolitano. Por eso, cuando llega el momento de repartir las plazas, las de este lado del Ebro recaen en los que han obtenido peor calificación o en los más jóvenes. Eso no significa que sean peores maquinistas, pero sí da cuenta de que Rodalies es el patito feo de la red ferroviaria.

Clichés desmentidos

Cuenta un maquinista consultado por este diario que muchos vienen con muchos clichés. "Vienen cargados de tópicos, pero luego admiten que están muy bien. El problema es que se encuentran con 35 años teniendo que compartir un piso porque no pueden permitirse uno para ellos solos". Admite que si ellos tienen este problema con un buen sueldo, las personas con salarios bajos deben vivir "un auténtico infierno". Antes se elegía mucho Vilanova, un punto neurálgico de la red ferroviaria, "pero los precios del alquiler se han disparado", alerta este maquinista.

Pasajeros de Rodalies en la estación de Catalunya, este lunes / Jordi Cotrina

Este profesional recuerda el día en el que se graduó en Madrid. Era una promoción destinada integramente en Catalunya. "Nos dijeron que nos preparáramos y que casi todos acabaríamos arrollando a alguien en las vías". "Rodalies -prosigue- siempre ha tenido mala prensa, también dentro de la propia Renfe". Cárdenas suscribe esta opinión: "Esto es como tirarse a una piscina llena de pirañas". Pero también está el hecho de está en una esquina del Estado. Por eso Madrid, relata el delegado sindical de UGT, tiene mucho más arraigo y mucho menos tránsito de personal. Esto hace, prosigue, que Catalunya "tenga la plantilla más joven de todo el Estado".

"Te marca para siempre"

Este diario les compartía hace un par de años un dato escalofriante: Catalunya concentra el 60% de los atropellos de toda la red ferroviaria estatal. Hay maquinistas que han llegado a acumular hasta 13 arrollamientos a lo largo de su carrera. "Es algo que como conductor te marca para siempre, y hay gente que lo lleva muy mal. Es una de las razones principales para decidir abandonar Rodalies", señala este profesional de Renfe. "Porque además solo se habla de los que mueren, no de las veces que, cada día, estás a punto de llevarte a alguien por delante. Eso te va minando la moral".

Unos pasajeros protestan a un maquinista de Renfe, durante una huelga, en la estación de Sants / Sergi Conesa

¿Y cuáles son las razones por la que no gusta el traspaso de Rodalies? Son básicamente tres. En primer lugar, temor a perder la movilidad laboral, a que no te dejan marcharte de Catalunya, donde ya hemos visto que la gente está de paso pero no dejan de ser 750 puestos de trabajo. Segundo, el mantenimiento de los salarios y de los derechos laborales, como por ejemplo los descansos, muy superiores a los de las empresas privadas. Y tercero, la exclusión de la R1 de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), lo que significa que en esta línea ya no será necesario el título de maquinista de Renfe y valdrá el de cualquier academia, como sucede para entrar, por ejemplo, en TMB. Si este el modelo a seguir, tienen la sensación de que la formación por la que ellos han pasado (y pagado) pasará a ser papel mojado. En el traspaso sucede como con muchas otras decisiones políticas; que luego viene la letra pequeña y el problema se hace grande.

