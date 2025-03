Las entidades sociales catalanas ven el alquiler como el gran freno de ciclo de bonanza económica

El Producto Interior Bruto (PIB), el indicador quemide la riqueza en Catalunya, no deja de crecer. El año pasado subió al 4%, y sigue al alza. A su vez, el paro está en caída libre, bajando hasta el 8,9%, la mejor cifra de la década. Pero, sin embargo, los datos de pobreza siguen estancados, o crecen en algunos casos, como ocurre con los menores o la pobreza extrema. ¿Porqué hay bonanza económica pero malestar social?, se pregunta la federación d'Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), en su úlimo informe Insocat, que han presentado este martes. "El problema es sobretodo la vivienda, el precio de la vida y las grandes fortunas", responde Mariona Puigdellívol, directora de ECAS. El informe revela, entre otros indicadores, que las personas que viven de alquiler sufren tres veces más pobreza que quienes son propietarios.

Uno de cada cuatro catalanes es pobre. Es el dato que se mantiene estable desde hace ya más de cinco años y que la polítics sociales no logran revertir. Si nos centramos en la tenencia de la vivienda, la brecha entre unos y otros se dispara. Los propietarios registran un 11,4% de tasa de riesgo de pobreza, mientrs que los inquilinos llegan al 29,8%. "Es prácticamente tres veces más elevado. El problema es que los precios van subiendo, y la gente cada vez debe aportar más dinero para hacer frente al gasto. La vivienda es un factor generador de pobreza", asume Puigdellívol. En este sentido, el informe destaca que mientras los precios del alquiler han subido un 56% de media en Catalunya, los salarios tan solo han mejorado un 22%.

"Se están tomando medidas, como el aumento del salario mínimo, pero lo cierto es que estos aumentos son insuficientes", se queja la directora. La brecha también se observa en el ámbito labroral. El paro baja, mientras que los trabajadores pobres ya suponen el 10%. Y es que tras el problema de la vivienda, Puigdellívol también sitúa la escalada de los precios, que aunque se ha reducido respecto 2022, sigue mucho más alta que los salarios. "La gente no llega a final de mes, no puede sostener el coste de la vida. El 17% de los catalanes sufren pobreza energética y el 35% no pueden asumir gastos imprevisibles. El precio de la compra ha subido y la gente no puede asumirlo", se queja.

Aun así, ECAS cree que el escenario es aún más demoledor. La encuesta de condiciones de vida, que es donde sale la estadística de la pobreza, no tiene en cuenta a las personas en situación irregular y quienes no se pueden empadronar, que normalmente son los que habitan en infraviviendas o situaciones de sin hogar. "Hay una realidad mucho más grave, que nosotros conocemos porque les atendemos, pero que las estadísticas no tienen en cuenta", se queja Puigdellívol. Por el otro lado, destaca que las rentas altas tampoco están cuantificadas. "Los indicadores de desigualdad tienen en cuenta las rentas del trabajo, pero las grandes fortunas están puestas en acciones bursátiles, en viviendas... esta realidad no se cuenta", añade la directora. Cita, sin ir más lejos, los beneficios de récord que llevan acumulando grandes empresas del país. "Esto no se está cuantificando para medir la desigualdad".

Propuestas de mejora

Puigdellívol pide que las políticas ataquen la realidad de los más vulnerables: los migrantes, las familias monoparentales y menores de edad, que duplican o hasta triplican la pobreza de otros colectivos. En este sentido, proponen que la política de vivienda se centre en el alquiler social frente a la vivienda de protección oficial y que se ponga en marcha la ayuda universal por menor a cargo. "Todo lo que implique una mejora para las familias es muy necesario", pide Puigdellívol. También son partidarios una mayor carga fiscal frente la grandes fortunas, para que a su vez, los trabajadores que no llegan a final de mes puedan complementar sus salarios on prestaciones sociales, por ejemplo la Renta Grantizada de Ciudadanía. "El objetivo final es que suban sus salarios, que se consigan convenios a través de la negociación colectiva que erradiquen la pobreza laboral. Pero mientrastanto es una buena solución", afirma Puigdellívol.