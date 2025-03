El Govern desbloquea el plan para mejorar el agua del Besòs

Después de meses de atasco, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica desencalla las tres plantas regeneradoras de agua que deben estar listas antes de 2027 en el ámbito del río Besòs, el cual debe convertirse, junto con el Llobregat (y el Ter, a consecuencia del actual trasvase), en el segundo principal grifo metropolitano. Meses atrás, EL PERIÓDICO explicó que la situación preocupaba a las empresas de la zona que usan agua del río.

Más allá de eso, la falta de celeridad a la hora de sacar adelante estas nuevas instalaciones también inquietaba a sectores en defensa del medio ambiente, puesto que mejorar el agua del río Besòs tiene varias consecuencias positivas. Una de ellas, sin duda, es que será más fácil potabilizar más agua de este río para suministrarla al área de Barcelona.

Obras en el lecho del Besòs para realizar pozos. / ZOWY VOETEN

Pese a que la actual sequía parece asomarse a su fin, Catalunya sigue pendiente de culminar lo que el Govern de Salvador Illa ha calificado como 'transición hídrica'. La idea es disponer de más fuentes de producción de agua para no depender únicamente de las lluvias y, por consiguiente, de las reservas de embalses y acuíferos. En este plan, dos de las apuestas principales son el agua desalinizada –se prevén tres nuevas plantas (una en Blanes, otra en Cunit y otra en el norte de la Costa Brava– y el agua regenerada.

Potabilizar más

El agua regenerada (a veces se la llama reciclada o reutilizada) no es otra cosa que el agua residual de las casas tratada para que sea agua prepotable. Es decir, el agua gris que acaba en las depuradoras no solo se depura para ser vertida al medio natural sino que se la somete a un proceso de saneamiento avanzado. De esta forma, se logran dos objetivos: por un lado, mejorar la calidad del agua que va al río y, al mismo tiempo, poder utilizar esta agua para luego potabilizarla –en ciertas ocasiones no se potabiliza sino que se emplea directamente para la limpieza de calles o para el riego agrícola–.

En el caso del Besòs, el Govern ha planteado un engranaje de tratamiento de agua complejo que entrará en funcionamiento en los próximos años. Lo primero que se ha activado son las obras en la potabilizadora de Trinitat, operada por Aigües de Barcelona. Pero más adelante está previsto construir dos potabilizadoras públicas (en Montcada y en el Bon Pastor), gestionadas por ATL (el ente de abastecimiento de agua Ter-Llobregat).

"La reanudación de la inversión para las tres regeneradoras está en marcha" Sílvia Paneque — Consellera de Territori, Habitatge i Transició Hídrica

Para que el agua que capten todas estas infraestructuras se pueda potabilizar más fácilmente, es imprescindible que el agua del río mejore. Por tanto, una de las fórmulas es desarrollar la regeneración y que el agua que sale de las depuradoras esté en unas condiciones más que óptimas.

Por esta razón el Govern ha acelerado los trámites pendientes: tendrá redactados los proyectos de construcción este 2025 para firmar los contratos y que las obras puedan empezar, según ha podido saber EL PERIÓDICO. En una respuesta parlamentaria reciente a Junts per Catalunya, la consellera Sílvia Paneque aseguró que los sistemas de regeneración de las depuradoras de La Llagosta, Montornès del Vallès y Granollers estarán listos antes de 2027: "Las tres actuaciones están incluidas en el programa de medidas del plan de gestión de la cuenca fluvial actual y seguiremos el calendario previsto". "La reanudación de la inversión está en marcha", añadió Paneque.

En cuanto a la regeneradora de Montcada i Reixac, Paneque explicó que el procedimiento de eliminación de nutrientes, para que la depuradora cumpla con las nuevas directivas, ya ha finalizado. Esta estación de depuración, la de Montcada, tampoco dispone del tratamiento terciario necesario.

Sin embargo, Paneque destaca que las depuradoras del tramo bajo del río, si se exceptúa esta, sí realizan procesos de saneamiento terciarios: "Para que el agua residual que procede de las depuradoras que vierten agua al Besòs tenga mejor calidad, estos tratamientos ya están en servicio".

Niveles más exigentes

Todas las depuradoras que integrarán la regeneración de aguas están bajo la gestión del Consorci Besòs-Tordera, una entidad clave en el tratamiento y gestión de los recursos hídricos en la región. Este consorcio está pendiente de firmar un convenio de colaboración con la ACA (Agència Catalana de l'Aigua) que incluirá todas estas actuaciones pendientes que permitirán avanzar en la modernización y optimización de las infraestructuras de depuración.

Estándares de calidad

Para el Consorci, una de las principales prioridades es garantizar que el agua regenerada que se vierta en el río Besòs cumpla con los más altos estándares de calidad. Sin embargo, cabe destacar que, aunque el Consorci trabaja activamente en la gestión y ejecución de este proceso, la inversión principal proviene de la ACA, que es el organismo responsable de financiar el saneamiento y tratamiento de aguas en toda Catalunya. Una vez finalizado este ambicioso proyecto, se espera que la calidad del agua residual tratada que acaba en el Besòs se vea significativamente mejorada, lo que tendrá un impacto positivo en el ecosistema y en la salud ambiental de la cuenca.

La nueva directiva comunitaria aprobada por la Unión Europea sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (TARU), recientemente aprobada, será más estricta que la normativa anterior. Este cambio regulatorio obligará a las depuradoras a cumplir con niveles más exigentes en cuanto a la calidad del agua tratada y vertida en los ríos.

