Acusaciones cruzadas entre turismos y camiones en la AP-7: "Hay demasiados accidentes"

El área de servicio del Montseny, en la AP-7 a su paso por Llinars de Vallès, es un lugar de receso pero también de descarga de frustraciones al volante y, sobre todo, un termómetro de la a menudo difícil convivencia entre turismos y camiones en una arteria estresada y al límite de su capacidad. Con las cifras en la mano, los conductores señalan a los transportistas, implicados en el 40% de los accidentes con víctimas en esta vía. Y los camioneros, cuya presencia se disparó en la autopista tras la desaparición de los peajes, sienten que cargan con culpas que no son suyas. "Los transportistas son más propensos a causar accidentes por la falta de sueño", abre fuego Pedro, el conductor de un turismo que ha parado a hacer una pausa. "La mayoría de choques ocurren cuando el coche que circula por la izquierda llega tarde a su salida y cruza dos o tres carriles seguidos -responde Manuel, transportista-. El camión, de 40 toneladas, no puede frenar, da un volantazo y acaba colisionando con el que viene detrás".

Eusebi y su mujer, en el área de servicio del Montseny. / MANU MITRU / EPC

A grandes rasgos, este podría ser el nudo del conflicto. Pero hay más. En el lado de los conductores, Pedro critica que los transportistas "algunas veces se te tiran encima con el camión o te empiezan a pitar por detrás". "Imponen mucho", añade Eusebi, de 84 años, que suele circular a 95 kilómetros por hora, "un poco" por encima de la velocidad de estos vehículos. De hecho, la densidad de vehículos pesados sorprende a turistas que circulan por primera vez por la AP-7. "Nos hemos encontrado con mucho tráfico por culpa de los camiones", explica un turista holandés que viaja con su mujer. Turismos y motocicletas deben adelantar por el carril de la izquierda. "Los camiones ocupan los dos de la derecha y ralentizan la circulación", afirma.

Los transportistas son más propensos a causar accidentes por la falta de sueño — Pedro. Conductor de turismo

"Los coches van muy alocados"

Las cosas, sin embargo, se ven distintas al volante de gigantes de 3.500 kilos. "No creo que nosotros tengamos la culpa de los accidentes, los coches van mucho más alocados", afirma, indignado, Manuel. Otros, como Eusebio, que se hizo camionero por necesidad, explican así su parte de agravios y tensiones. "Muchos conductores, al adelantarte, te mandan a la mierda", explica. "Constantemente me hacen largas y me pitan de forma violenta para adelantarme".

La mayoría de choques ocurren cuando el coche que circula por la izquierda llega tarde a su salida y cruza dos o tres carriles seguidos: el camión no puede frenar y acaba colisionando con el que viene detrás — Manuel. Transportista

Bacelona 13/03/25 Sociedad. Tema del día del domingo. AP-7 y conflicto con los camiones tras su gratuidad. Entrevistamos a diferentes camioneros en el area de servicio del Montsey. persona: Eusebio. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

Más allá de eso, entre los camioneros que transitan por esta carretera se extiende una sensación palpable de indefensión. "No es una vía en la que tengamos ventaja. Hay muy pocas áreas de servicio y las que hay son muy pequeñas", opina Manuel. Otro transportista que frecuenta la AP-7, Vladimir, explica que hace dos noches unos ladrones le abrieron la parte de atrás del camión y le rompieron el precinto. "Es algo muy común en las áreas de servicio desde Barcelona a Girona". Aunque en esta ocasión no se han llevado nada, afirma que su situación es comprometida porque debe dar explicaciones a su superior. "¿Cómo demuestro que no he sido yo si en las áreas de servicio no hay ni una mísera cámara de seguridad?", expresa, desesperado.

Los robos son habituales entre Barcelona y Girona y en las áreas de servicio no hay una mísera cámaras de seguridad — Vladimir. Camionero

Sea como sea, el tráfico y las incidencias en la AP-7 también afectan a las jornadas laborales y los tiempos de entrega de los camioneros. "Antes, de Girona a Barcelona tardaba dos horas; ahora dos y media o hasta tres", comenta Antonio, quien, de un tiempo a esta parte, siempre prevé el tiempo de ruta por esta vía con el tiempo extra que implica un accidente. "A menudo he llegado tarde a descargar mi mercancía por culpa del tráfico", afirma.

ANTONIO, camionero, en un receso en el área de servicio del Montseny. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

Más salidas

Antonio también se siente señalado como colectivo -"si ellos condujeran un camión durante un día, se darían cuenta de lo dura que es nuestra vida"- y opina que la mayoría de los accidentes ocurren por imprudencias de los turismos. Sin embargo, reconoce que el aumento del tráfico impacta directamente en el número al alza de los siniestros. "Es cierto que desde que quitaron los peajes, veo muchos más accidentes, demasiados".

Ante esta pésima radiografía, Eusebi, el hombre de 84 años, propone "un horario programado para los camiones", lo cual parece una propuesta difícil de realizar dada la envergadura y el volumen de usuarios que necesitan circular por esta vía. "Debería haber más salidas para desviar el tráfico de forma más rápida en caso de accidente -apunta, Manuel, por el flanco de los camioneros-. Evidentemente, la AP-7 no se puede ensanchar ni hacer más carriles, y tampoco podemos prohibir la circulación de turismos, motos o camiones. Al final, tenemos que pasar todos por el mismo sitio, y esto es lo que hay".

Suscríbete para seguir leyendo