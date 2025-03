El "legado" del comisario de Mossos Xavier Gámez en su lucha contra la ELA

El 13 de noviembre de 2018 todo cambió radicalmente para el comisario de los Mossos d'Esquadra Xavier Gámez. Ese día le comunicaron que sufría Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que confirmaban los peores presagios cuando contaba con 48 años y se encontraba en un momento importante de su carrera profesional. En estos seis años y medio, esta patología ha ido paralizando su cuerpo y ahora se halla anclado a una cama en su casa de Sils desde donde se comunica con el mundo.

Ese cordón umbilical de interacción a través de las redes sociales le ha permitido mostrar una faceta más vitalista, la de un hombre que no se resigna al ELA que sufre y que pretende dar ejemplo de cómo lanzar un mensaje positivo pese a convivir con una enfermedad terrible. De las redes sociales pasó a las publicaciones y ahora presenta el libro 'Cuaderno de bitácora de un gladiador con ELA' que él mismo se ha autoeditado.

"Me dirijo a todo el mundo para explicar la crueldad de esta enfermedad y también para que se entienda que lo mío no es una historia de derrota, de muerte, sino de lucha y de felicidad", explica Gámez a EL PERIÓDICO.

Cuaderno de bitácora

En el libro relata su día a día en la lucha contra la ELA, así como su evolución. Lo hace con sinceridad y sin dulcificar los estragos que ha sufrido su cuerpo en los últimos años hasta quedar paralizado en una cama. Pero también lo explica con humor y con amor para todos los que le rodean. De hecho, más que un libro, considera que se trata de un regalo: "Es un bonito legado para las personas que quiero, para cuando no esté me puedan reencontrar en sus páginas".

Gámez lleva de la mano al lector por sus sensaciones en todos los estadios de esta enfermedad degenerativa desde un punto de vista "físico y psíquico". "Soy optimista porque es el relato de mi vida, sobre todo estos últimos años, pues he afrontado la ELA de forma bastante positiva. Si me hubiese quedado en el victimismo o en la autocomplacencia, creo que a estas alturas ya no estaría aquí", remarca el comisario de Mossos, que anteriormente había sido teniente de la Guardia Civil.

Nacido hace 55 años en Granada, Gámez ingresó con 17 años en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de la Guardia Civil de Valdemoro. Llegó a teniente y fue destinado a Girona. De ahí pasó como inspector a los Mossos y ascendió hasta llegar a Comisario General jefe de la Comisaría General de Recursos Operativos en un momento en el que la sociedad catalana estaba muy tensionada por el 'procés'.

El comisario de Mossos Xavier Gámez afectado de ELA / El Periódico

Al estar bregado en librar mil batallas en la calle para defender el orden público, Gámez decidió afrontar la enfermedad con valentía pese a las dudas iniciales. "Cuando recibí la noticia me hundí por completo y anduve muy perdido durante un tiempo. Pero luego recapacité y me dije: 'Así no vas a ningún sitio', solo a tu autodestrucción, ya sea por activa, porque también pensé en el suicidio, o por pasiva, porque la depresión te acaba comiendo".

Un canto a la vida

Fue en ese momento cuando decidió afrontar con serenidad y coraje la enfermedad. Para ello contó con su familia y amigos, quienes lo arroparon y le han permitido ser "optimista y positivo". "En cada etapa de mi enfermedad quiero aprovechar al máximo todo lo que he tenido, ahora ya prácticamente solo me queda esta voz residual y mal articulada y mi maravillosa mente que me permite hacer muchas cosas... soñar y viajar sin moverme de la cama", cuenta el comisario, quien recuerda que "se puede ser feliz con un buen entorno". "Como lo soy yo".

"Nadie quiere irse de este mundo y solo el hecho de poder ver a mi mujer, mis hijos y mis seres queridos para mí es recompensa suficiente" explica el comisario, que también muestra su generosidad ayudando a otros enfermos. Por eso, hace un par de año publicó una guía dirigida a personas dependientes, de ELA y otras patologías, y a sus cuidadores en la que contaba su experiencia para comunicarse a través de un móvil y un asistente de voz.

Toque de atención a los políticos

"A mí me gustaría que este libro lo leyesen muchos sanitarios y profesionales de los servicios sociales y de la política, que en el fondo son los que pueden cambiar nuestra situación", dice el comisario en referencia al abandono institucional que sufren los enfermos de ELA, con el objetivo de que se tome conciencia de las necesidades que tienen. "Soy realista y sé que mi objetivo no se va a cumplir, pero me doy por satisfecho si las personas que lo lean comprenden un poquito más esta enfermedad".

Xavier Gámez también aprovecha para lanzar un mensaje optimista y de esperanza: "Cuando estamos sanos nos decimos 1.000 veces que hay que disfrutar de la vida y lo pensamos al salir de un funeral de alguien joven. Sin embargo, a los 10 minutos se nos olvida y seguimos con nuestra vida frenética de trabajo o estudio. No acabamos de disfrutarla y en eso hemos de cambiar, tomar conciencia de que hay que vivir disfrutando cada momento", afirma este 'gladiador' irreductible.