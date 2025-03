Ocupaciones y desalojo exprés: ¿qué es delito flagrante? ¿Qué diferencia la usurpación del allanamiento de morada?

El acuerdo de la Audiencia de Barcelona sobre ocupaciones, así como el abordaje jurídico de esta cuestión, tiene en cuenta una serie de conceptos que a menudo cuesta entender fuera de los entornos especializados. ¿Qué quiere decir 'delito flagrante'? ¿Cuándo se considera que una ocupación es un allanamiento de morada? ¿Y una usurpación? A continuación los explicamos.

El artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que se considera delito fragrante el que se estuviera cometiendo o se acabara de cometer cuando el delincuente es sorprendido en el acto. Se entiende como sorprendido en el acto no solo cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al ser arrestada o perseguida “inmediatamente” después. También se considera 'delincuente in fraganti' a quien se sorprende inmediatamente después de cometer el acto con efectos, instrumentos o vestigios que permiten presumir su participación en él. En este sentido, la Audiencia de Girona amplía este periodo hasta 24 horas después de que se produzca la ocupación ilegal de una vivienda y, por tanto, avala una intervención policial durante ese lapso de tiempo. Los colegios de abogados fijan ese plazo a 48 horas. La Audiencia de Barcelona no ha entrado a debatir este asunto. Tampoco el aval a los desalojos exprés de la policía.

El delito de usurpación de vivienda está regulado en el artículo 245 del Código Penal y castiga al que “con violencia o intimidación en las personas ocupara” un inmueble ajeno. La pena a imponer, en su tipo básico, es de uno a dos años de prisión. El segundo apartado de este precepto castiga con una pena de multa a quien ocupe, sin autorización, una vivienda o edificio que no es suyo y que no constituye morada (o sea, en la que no se vive), o se mantuviera en ellos contra la voluntad del propietario.

El allanamiento de morada es el ingreso o permanencia en una vivienda o edificio sin la autorización de la persona que vive en ella. Este delito está regulado en el artículo 202 del Código Penal y castiga a penas de entre seis meses y dos años de prisión al “particular que, sin habitar en ella, entra en morada ajena o se mantuviera en la misma contra la voluntad de su morador”. Si se ejecuta esta acción con violencia o intimidación la pena es superior: de uno a cuatro años de prisión, más multa. Hasta ahora, el allanamiento de morada era competencia del jurado, aunque la Audiencia de Barcelona ha decidido, con base a la reforma de la Ley de Eficiencia de la Justicia, que entró en vigor a principios de 2025, que se puede tramitar como juicio rápido y, por lo tanto, serán los juzgados de lo penal quienes dicten sentencia.

Para diferenciar entre usurpación y allanamiento es fundamental identificar si la vivienda ocupada es morada o no. Se entiende como morada el inmueble que se utilice como residencia o domicilio y "lugar de realización de actividades privadas". Las segundas residencias o viviendas vacacionales también son consideradas morada. La jurisprudencia española define morada a todo espacio cerrado en el que su propietario pernocte o guarde sus pertenencias.

