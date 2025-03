Cortar la luz y el agua de las viviendas ocupadas no será delito en Barcelona

Los magistrados de las secciones penales de la Audiencia de Barcelona han acordado que los titulares de viviendas ocupadas ilegalmente sean exculpados del delito de coacciones si cortan o no abonan el suministro de electricidad, gas o agua. Los alrededor de 60 jueces penales de este órgano judicial no trataron en su reunión, celebrada el pasado viernes, la decisión de la Audiencia de Girona, tomada el 22 de noviembre, de avalar el desalojo exprés por parte de la policía sin la previa autorización judicial cuando la ocupación se realiza en las últimas 24 horas, al considerarse un delito flangrante. Fuentes judiciales han explicado que no se planteó este asunto, sin perjuicio de que se pueda hacer más adelante.

Este acuerdo de los jueces ha sido remitido a todas las altas instancias judiciales de Catalunya, entre ellas el Tribunal Superior de Justícia, la fiscalía y los presidentes del resto de Audiencias catalanas, así como al Consell de l'Advocacia de Catalunya y el Consell de Col.legi de Procuradors de Catalunya. Esta unificación de criterios es de aplicación en todos los juzgados y tribunales de la provincia de Barcelona.

Los magistrados también han decidido que no se podrán archivar las denuncias por ocupaciones de viviendas en las que se desconozca la identidad de la persona que ha entrado ilegalmente en ellas sin antes haber oficiado a los cuerpos policiales para que averigüen su identidad. En el supuesto de que aun así no se pueda acreditar quiénes han accedido al inmueble, se procederá al sobreseimiento provisional de la causa. Si los agentes, al final, encuentran a los autores de la ocupación se podría reabrir, siempre que la ley lo permita. La Audiencia de Barcelona, además, sostiene que solo se puede considerar delito flagrante cuando el ocupante de la vivienda es sorprendido en el acto (no en las 24 horas siguientes).

Juicios rápidos

En el caso de que se identifiquen a las personas que han perpetrado la ocupación ilegal y que estos sean acusados de un delito de allanamiento de morada, se tramitará el procedimiento a través de un juicio rápido (diligencias urgentes). Si no hay una conformidad entre la defensa y las acusaciones en el mismo juzgado de guardia, serán los juzgados de lo penal quienes se encarguen de dictar la sentencia y no un tribunal del jurado (como hasta ahora). El tipo básico de este delito que castiga a quien entra en la vivienda de otra persona o se mantiene en la misma contra la voluntad de su morador está castigado con una pena de seis años de prisión a dos años. En la actualidad hay una demora importante a la hora de señalar los juicios rápidos que, según la ley, deberían celebrarse a los 15 días y, en cambio, el periodo de espera supera el año.

El acuerdo de la Audiencia de Barcelona no recoge, así, la petición de los colegios de abogados de Barcelona, Madrid y Málaga, que han impulsado una propuesta legislativa, recogida por Junts, para facultar a la policía para poder desalojar de forma inmediata la ocupación ilegal de una vivienda sin intervención del juez si se trata de un delito flagrante (cuando los ocupantes son sorprendidos al acceder al inmueble o si los agentes consideran que la ocupación se produjo en las últimas 48 horas). La propuesta de Junts sobre medidas "urgentes" para combatir la ocupación ilegal ha sido ya admitida por el Congreso de los Diputados y se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.