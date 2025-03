"Hablo por todos los afectados": declara la primera víctima del jesuita Francesc Peris, el depredador del colegio de Casp

Este jueves ha declarado ante un juez la primera víctima de Francesc Peris. Este sacerdote jesuita agredió sexualmente a menores catalanes y bolivianos entre la década de los años 60 y 2005, según la investigación de EL PERIÓDICO. Pero hasta la fecha ninguna de las denuncias que se habían presentado contra él había activado una investigación judicial. El depredador del colegio de Casp era intocable para la justicia. Sin embargo, dos denuncias recogidas en los últimos meses, tras la emisión del documental ‘La Fugida’ –una coproducción de 3CAT, EL PERIÓDICO y Ottokar– sí han logrado agrietar el muro de la prescripción contra el que habían chocado el resto de demandas.

El magistrado Salvador García, a cargo del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, es el togado que ha considerado no prescritas, por el momento, dos denuncias recientes y este jueves ha escuchado a la primera víctima.

Un paso más en el proceso judicial

Tras abrir diligencias, el pasado otoño, García también citó a declarar a Peris. No es un detalle menor: este pederasta jamás había tenido que comparecer ante ningún juez para dar una explicaciones por décadas de abusos. La declaración de una de sus víctimas este 13 de marzo supone dar un paso más en un proceso que aún está lejos de concluir en un juicio contra Peris. La fiscalía y la acusación particular deberán pronunciarse al respecto en las próximas semanas.

La víctima que ha comparecido este mediodía, y que prefiere permanecer en el anonimato, ha explicado a EL PERIÓDICO que ha ratificado su declaración ante los Mossos y ha subrayado que no habla solo por ella, sino también por las decenas de víctimas que no pueden hacerlo porque sus abusos sí están prescritos. “Al ver ‘La Fugida’ me di cuenta de que había hecho daño a mucha gente y me animé a denunciar”.

Antes y después de 'La fugida'

Peris ha agredido sexualmente a decenas de alumnos del colegio de Casp de Barcelona y también del colegio Juan XXIII de Cochabamba (Bolivia). Pero hasta la emisión del documental de ‘La Fugida’ – no había sido denunciado por ninguna víctima con delitos no prescritos. Este trabajo, emitido en junio de 2024, ha logrado que más exalumnos acudan a los Mossos. Así han aparecido las dos denuncias que ahora investiga el juez García.

En la Companyia de Jesús constan 22 verbalizaciones internas de exalumnos agredidos por Peris. Y EL PERIÓDICO ha contabilizado siete denuncias policiales contra este cura, que comenzó abusando en la década de los 60 y fue apartado por esa conducta, finalmente, en 2005. Fue retirado de la enseñanza por el provincial catalán de los Jesuitas pero no denunciado.

Estas dos últimas denuncias, la sexta y la séptima, han cambiado la historia.

Escondido en una residencia de Valladolid

Los Jesuitas enviaron a Peris a una residencia de la compañía en Valladolid para mantenerlo alejado de las repercusiones que generó el estreno en cines y televisión de ‘La Fugida’. Pero la citación del juez García ha obligado a Peris a salir de su escondite y regresar a Barcelona hasta en dos ocasiones. La primera declaración judicial tuvo lugar el pasado 29 de octubre. La segunda declaración ha sido en fechas más recientes.

Peris ha admitido que abusaba sexualmente de sus alumnos en un proceso interno que los Jesuitas han abierto contra él, según Pau Vidal, delegado de la compañía en Catalunya. Asimismo, trabajadores del dicasterio de la Doctrina de la Fe, el órgano del Vaticano que investiga la pederastia de sus religiosos –una suerte de policía interna regida por las leyes canónicas de la Iglesia–, también le han interrogado. Según las fuentes consultadas por este diario, Peris ha confesado ante ese órgano haber abusado sexualmente tanto de niños como de niñas durante décadas, tanto de Catalunya como de Bolivia, donde fue enviado en el curso 1982-83.

Niega los hechos ante la justicia

En sus dos declaraciones recientes ante el juez García, sin embargo, Peris, que ahora se enfrenta a un proceso de la justicia penal que puede conducirle a la cárcel, ha negado haber abusado de las dos alumnas que lo han denunciado por agresiones sexuales cometidas en su despacho en los años 2002 y 2003, la primera, y en 1999, la segunda.

Los hechos que describen las dos denunciantes no prescritas coinciden con los relatados por otras exalumnas de Casp, como Laura Calzada, que fue acorralada por Peris en años anteriores de una forma muy similar. Peris ha abusado de niños durante décadas, en su despacho, en el internado del Juan XXIII, en excursiones de montaña o en la casa de colonias de Viladrau. Hay varios de ellos, como Enric Soler, el afectado que denuncia hechos más antiguos, que aseguran que acudirán a declarar como testigos si se les da la oportunidad de hablar.

