La calidad del aire mejora en Catalunya por segundo año consecutivo

La calidad del aire en Catalunya mejora progresivamente en Catalunya. El pasado 2024 fue el segundo año consecutivo sin que se registraran superaciones de los límites legales de dióxido de nitrógeno (NO2) en las estaciones de control de la Red de Vigilancia y Prevención de la Contaminación Atmosférica de la Generalitat, según los datos publicados hoy por el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.

En el área de Barcelona, las concentraciones de este contaminante han disminuido significativamente, mientras que en el resto de Catalunya se han mantenido estables. En concreto, este último informe sobre la calidad del aire en Catalunya revela una reducción del NO2 de hasta un 12% en las estaciones de medición de la conurbación de Barcelona. El estudio ha analizado datos de 66 puntos de medición repartidos por las 14 zonas de calidad del aire del territorio.

El NO2 es un gas de color marrón y con un olor intenso que, en altas concentraciones, puede afectar el sistema respiratorio y reducir la capacidad pulmonar.

Su principal fuente de emisión proviene de la combustión, tanto en el transporte terrestre, aéreo y marítimo como en procesos industriales estacionarios. En los últimos años, su presencia en la atmósfera se ha ido reduciendo, especialmente en los núcleos urbanos. Esto, según asegura el Govern, demuestra que medidas como las Zonas de Bajas Emisiones son útiles para frenar las emisiones contaminantes. En los últimos años, además, se ha fomentado el uso de vehículos menos contaminantes.

En el ámbito europeo, la reciente aprobación de la Directiva 2024/2881 por parte del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa establece nuevos objetivos para reducir la contaminación atmosférica. Esta normativa, que entrará en vigor en 2030, fija límites más estrictos en la calidad del aire. Estos futuros objetivos se cumplen en la mayoría de estaciones de calidad del aire, pero no en algunas de la metrópolis. Cabe recordar que los nuevos topes marcados por Europa aún no coinciden con los niveles recomendados por la OMS, mucho más exigentes, que no se cumplen en la mayoría de zonas de Catalunya.