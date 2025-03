Anna Engel, profesora de Educación: "Muchos alumnos sienten que lo que hacen en la escuela no tiene nada que ver con ellos"

Experta en entornos, herramientas y prácticas de aprendizaje virtual, Anna Engel, coordinadora general del Máster Interuniversitario de Psicología de la Educación en las universidades catalanas, ha participado esta semana en Barcelona en un encuentro del programa BBVA Aprendemos juntos 2030.

-¿Cuál es, a sus ojos, el gran reto de la educación en Catalunya?

-Uno de los más importantes es ayudar a los alumnos a dar sentido a lo que se hace y se aprende en las escuelas. Hablo más como investigadora que como docente. Vemos que cada vez hay más alumnos, y a edades más tempranas, que no son capaces de alinear sus proyectos de vida con lo que se hace y se aprende en las escuelas. Antes esto era muy típico en la secundaria, pero ya detectamos esa sensación en el último ciclo de primaria. Hay muchos alumnos que sienten que lo que se hace en las escuelas no tienen nada que ver con su vida ni con ellos.

-¿De verdad? ¿Hay algún patrón de alumno, en el que detectan eso?

-No pasa solo en los alumnos que sacan malas notas o que abandonan, ocurre también con los que tienen un estupendo expediente académico: no le ven sentido a lo que se hacen en las escuelas y aprenden. La diferencia entre lo que hacen fuera y lo que hacen dentro es tan grande que no le ven sentido. Y si no le ven sentido es muy difícil que se impliquen y participen.

Tenemos que intentar que los intereses del alumnado se alineen a los contenidos curriculares y, en eso la tecnología te puede ayudar mucho

-¿Cómo se podría cambiar eso?

-Dejando entrar en el aula lo que pasa fuera y sacando el aula hacia afuera. Darles protagonismo. Permitirles expresar sus intereses y trabajarlos en clase. Intentar vincular esos intereses con los contenidos curriculares, que tengan un cierto margen para tomar decisiones sobre qué y cómo aprender, con quién o incluso dónde hacerlo. No es algo automático. Hay que enseñar también a saber tomar decisiones sobre lo que quieres aprender y cómo, pero eso ayuda a los alumnos.

-En principio, los currículums van hacia ahí.

-Sí, la personalización del aprendizaje está recogida en el currículum actual como una de las mediadas de atención a la diversidad, y su objetivo es precisamente ese: poner en marcha estrategias que ayuden a los alumnos a dar sentido a lo que aprenden.

-¿Si el alumnado encontrara ese sentido mejorarían los resultados académicos?

-Claro, porque si ellos son capaces de relacionar lo que se hace en la escuela con sus intereses, eso hace es que se impliquen en esas actividades, que participen. Y la única manera de que aprendan es implicándose.

-¿Es optimista?

-Sí, pero no hay recetas mágicas. Hay muchas aristas. Las escuelas son muy diferentes, y también los equipos docentes y las familias... Conjugar todos esos elementos para ir en una dirección, ya no te digo la misma, pero por lo menos orientada hacia el mismo polo, es muy complicado. Uno de los problemas de la educación es que, como todo el mundo ha pasado por la escuela, todo el mundo cree saber sobre educación. Una de las cosas que más ilustra eso es lo que ha pasado con la tecnología en Catalunya. ¿De dónde parte la idea de prohibir los móviles en las escuelas? De las familias. Y tú te preguntas: ¿quién les compra los móviles a los niños? ¿Quién se los mantiene mes a mes? Son las familias. Entonces, ¿por qué tenemos que prohibir los móviles en las escuelas y no se prohíben en las familias?

-¿Haría una diferenciación entre el móvil y el resto de tecnologías?

-No. Puedes hacer lo mismo con un teléfono inteligente que con una tableta. Lo que sí es verdad es que hay usos que no son buenos, que no son pedagógicos. Pero eso no lo puede hacer la escuela sola, las familias deben colaborar. El móvil es una herramienta muy potente, permite al alumnado aprender en diferentes contextos, de eso tenemos que ser muy conscientes. El dispositivo móvil, bien utilizado, es una herramienta potentísima. Puede ser el centro de aprendizaje de cada uno, pero claro, hay que enseñarles a utilizarlo.

-Entiendo que usted es partidaria de flexibilizar el uso del móvil en el instituto?

-Sí. Siempre y cuando se utilice para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Soy totalmente contraria a utilizar el teléfono móvil o el portátil o la tableta o lo que sea como fuegos artificiales.

Todo docente sabe usar la tecnología para hacer miles de cosas en su día a día, pero eso no quiere decir que lo sepan usar para dar clases y aprovechar la potencialidad en el aula

-¿Cómo valora el proceso de digitalización en la escuela catalana?

-Ha sido muy cambiante. Ha faltado ayuda al profesorado. Hay que enseñar a dar clases con tecnología. Todo docente sabe usar la tecnología para hacer miles de cosas en su día a día, pero eso no quiere decir que la sepan usar para dar clases y aprovechar la potencialidad en el aula. Sí se han hecho desde el Departament cursos, pero no un buen acompañamiento. Y los coordinadores digitales no tienen tiempo, acaban dedicándose prácticamente a resolver problemas técnicos y no tanto a la formación pedagógica del profesorado: esa figura debería ser el referente al que un profesor le consulta qué tipo de aplicación le iría mejor para dar una determinada materia o para ilustrar un determinado contenido. Eso es lo que tendría que hacer un coordinador digital, no que vayan los profesores con los ordenadores estropeados, que es lo que acaban haciendo.

-¿Qué tendría que cambiar para revertir esta situación?

-Se están haciendo cosas. En la formación inicial del profesorado ya se están introduciendo las tecnologías. En la UB tenemos una mención de Tecnologías digitales.

-¿Qué aporta la tecnología a la educación?

-Te permite poder, en una misma aula, hacer actividades que sean conjunta pero que cada uno pueda participar en ella en función del nivel de desempeño. No todos los alumnos tienen los mismos intereses. Como docentes, debemos poder dar cabida a los intereses de todos los alumnos. Y, sobre todo, intentar que se alineen a los contenidos curriculares. En eso la tecnología, si sabes utilizarla, te puede ayudar mucho.

-¿Qué le parecen los nuevos currículums?

-Hemos hecho un gran avance con la LOMLOE. Cada centro puede adaptarlos a su contexto más inmediato. No es lo mismo un centro educativo que está en lo alto de una montaña en Vall d’Aran que un centro educativo que está en un barrio de Barcelona. Ahora existe esa posibilidad. Hemos avanzado mucho.

-Esos currículums tan flexibles han generado críticas por la desigualdad que generan entre centros. ¿Qué opina sobre eso?

-Fíjate que la responsabilidad tras responsabilidad se la vamos poniendo a los docentes. Los últimos currículums habían tenido una lógica acumulativa. Siempre que surgía algún problema –¿educación cívica? ¿emocional?– acababa en el currículum. Y no puedes meterlo todo sin acompañar al profesorado.

Cuando no teníamos acceso a la información no teníamos más remedio que tenerlo todo en la cabeza, pero hoy en día que a un clic tienes Wikipedia, ¿qué necesidad hay?

-Si cada vez metemos mas cosas en el currículum ese tiempo hay que restarlo a algo.

-¿Quién hace los currículums? Los hacen los expertos de las distintas áreas y a todos les parecen superimportantes sus contenidos. Porque si el currículum lo hiciera la ciudadanía, lo que nos plantearíamos es qué necesita un joven cuando acaba la ESO para ser un ciudadano con plenos derechos y deberes. Y con eso haríamos el currículum y veríamos que hay algunas cosas que quizá no hacen falta que estén en el currículum de la ESO.

-¿Está en contra de los conocimientos memorísticos?

-Pienso que hoy día no tiene sentido ese tipo de conocimiento. Cuando no teníamos acceso a la información no teníamos más remedio que tenerla en la cabeza, pero cuando a un clic tienes Wikipedia, ¿qué necesidad tienes de saberte la lista de los reyes? Lo que es importante es saber buscar la información. Saber buscarla y saber distinguir entre la información que es válida y fiable, y la que no.

