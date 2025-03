50º aniversario del Manifiesto de Bellaterra: "Fue el primero paso para democratizar las universidades españolas"

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha conmemorado este miércoles el 50 aniversario del Manifiesto de Bellaterra, que fue la base que sirvió para elaborar los primeros Estatutos democráticos de las universidad y el modelo a seguir también para democratizar las universidades españolas.

El Manifiesto de Bellaterra fue aprobado en febrero de 1975, unos meses antes de la muerte del dictador Francisco Franco, y es un documento que se convirtió rápidamente en el modelo a seguir para democratizar las estructuras y el funcionamiento de las universidades de todo el Estado al final de la dictadura franquista.

El acto conmemorativo del 50 aniversario del manifiesto ha tenido lugar en el salón de actos del Rectorado de la UAB, en Bellaterra (Barcelona), y en el transcurso del mismo los historiadores José Luis Martín Ramos y Borja de Riquer y la exrectora Margarita Arboix han evocado el contexto histórico y el impacto que tuvo el manifiesto.

Ha iniciado el acto el actual rector de la UAB, Javier Lafuente, y la secretaria general de la universidad, Esther Zapater, y a continuación, el historiador Jordi Sancho (Université Paris VIII) ha pronunciado la conferencia 'El Manifiesto de Bellaterra: construyendo democracia desde la universidad.

Posteriormente, se ha celebrado una mesa redonda moderada por el profesor de Periodismo Enric Marín y con la participación de Margarita Arboix, José Luis Martín Ramos y Borja de Riquer, personas involucradas en la universidad en el momento de la gestación del manifiesto. El Coro de Cámara de la UAB ha interpretado canciones emblemáticas de la época correspondiente a los primeros años de la UAB, como 'D'un temps, d'un país', de Raimon, y 'The times they are a-Changin', de Bob Dylan.

22 puntos

En febrero de 1975 se aprobó, en el marco de un día de reflexión organizado por profesorado y alumnado de una muy joven Universidad Autónoma de Barcelona (institución creada en 1968), un documento que llevaba por título "Por una Universidad nueva en una sociedad democrática", que, con el tiempo, acabó conociéndose como el Manifiesto de Bellaterra.

El documento fue fruto de un proceso participativo en un momento histórico convulso del país, no sólo en la universidad sino en toda la sociedad, tan sólo unos meses antes de la muerte del dictador Francisco Franco.

Los 22 puntos del Manifiesto de Bellaterra fueron la base de los primeros Estatutos democráticos de la universidad, y el documento se convirtió rápidamente en un modelo a seguir para democratizar las universidades de todo el Estado.

Están repartidos en diferentes apartados sobre la relación entre la universidad y el resto de la sociedad, las funciones de la institución, las libertades universitarias, la cuestión catalana, la financiación universitaria, la organización y los distintos sectores de la comunidad universitaria.