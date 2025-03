Salt condena los disturbios "puntuales" de las dos últimas noches y los desvincula del desalojo del imán

El Ayuntamiento de Salt condena los disturbios que se han producido en las últimas dos noches en el municipio y hace un llamamiento a la calma. El alcalde, Jordi Viñas, ha desvinculado los incidentes del desalojo del imán y de su familia. "Nos encontramos con que en la calle había gente encapuchada que venía preparada para realizar actos vandálicos. Yo lo separaría del desalojo", ha afirmado Viñas, quien ha coincidido con el director de los servicios territoriales de Interior en Girona, Eduard Adrobau, al considerar los altercados "incidentes puntuales". Por otra parte, la hija del imán, Henda Diawara, también ha dejado claro que su familia condena los disturbios y las protestas. "Ni mi padre ni nadie de mi familia tenemos nada que ver", ha recalcado.

Tras dos noches de incidentes en el municipio de Salt, el alcalde ha instado a que estos hechos "no pueden volver a ocurrir". Este martes por la noche, decenas de personas se han enfrentado con la policía tras una concentración, no comunicada, para protestar contra el desahucio del imán y su familia. Los disturbios empezaron sobre las ocho de la tarde y se alargaron hasta medianoche. Ahora bien, Viñas considera que no se puede vincular el desahucio con los incidentes, a los que considera "puntuales" y que responden a "actos vandálicos" por parte de jóvenes que fueron "dispuestos y preparados" para enfrentarse a la policía.

Atención médica

El alcalde ha hecho balance de los desperfectos que ocasionaron los manifestantes: un cristal de coche policial roto, tres parquímetros "destrozados", algunas cámaras de videovigilancia dañadas, 12 contenedores quemados y también desperfectos en cristales de vehículos que estaban aparcados en la vía pública.

Los incidentes empezaron este lunes, cuando el imán de la mezquita Diama Bhouria intentó entrar en el piso de donde lo habían desahuciado el pasado viernes. Una vez dentro, saltó la alarma y se personaron agentes de los Mossos d'Esquadra, quienes le impidieron entrar. La actuación provocó enfrentamientos entre vecinos y los agentes, y el imán necesitó atención médica por un ataque de ansiedad. Fuentes del Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS) confirmaron a ACN que fueron lesiones "leves" y que se dio de alta el imán de 70 años y otra persona el mismo día.

Incidentes puntuales

Por su parte, el director de los servicios territoriales de Interior en Girona, Eduard Adrobau, también ha asegurado que los disturbios han sido "hechos puntuales" que "se corrigieron en poco tiempo". Adrobau ha reconocido que se reforzó el dispositivo policial para esta próxima noche, en previsión de que puedan haber incidentes y ha admitido que el hecho de que la manifestación no fuera comunicada hizo que no hubiera suficientes efectivos.

"Nada que ver"

Tras los incidentes, la hija del imán, Henda Diawara, ha querido dejar claro que su familia no tiene "nada que ver" con los incidentes. De hecho, la joven mostró un comunicado que envió el martes su padre antes de los incidentes en el que pedía que nadie protestara por su desahucio y que no hubiera más altercados.

"Si miras los vídeos que corren por las redes, no hay ningún miembro de mi familia. Sólo ves a niños que creen que esto es un juego", ha lamentado la joven.