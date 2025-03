El imán de Salt desahuciado pide el fin de los altercados: "Estamos en un terreno de entendimiento"

El imán desahuciado el pasado viernes de un piso de Salt, Papa Diawara, ha difundido un comunicado entre la comunidad local tras las protestas que se han vivido en el municipio durante dos días seguidos con motivo del desalojamiento.

En el comunicado, Diawara pide a "los jóvenes" "que no hagan nada" porque se encuentran en un "terreno de entendimiento". "Si os queréis manifestar, hacedlo de manera pacífica, sin altercados, porque después son nuestros hijos, hermanos y padres los afectados. Ya sabemos cómo somos tratados en estos países, así que mejor actuar con cautela", añade.

"Este caso nos ha removido a todos"

"Ya sabemos que este caso nos ha removido a todos, pero debemos gestionar las cosas con paciencia e inteligencia", pide el imán. "La gente mayor nos da las gracias por todo lo que hemos conseguido, ellos saben que estamos despiertos y que lucharemos por nuestra gente", añade Diawara. Por último, pide hacer 'aduá', la manifestación verbal de la fe y la devoción por Alá.

Por otra parte, Henda Diawara, hija del imán, ha afirmado que la familia se desmarca de los incidentes: "El 70% de los que se manifestaron no conocen a mi padre", ha señalado. Remarca que su padre hizo un comunicado pidiendo por favor que no protestaran que perjudicaba a su imagen. "Se encuentra en casa de unos vecinos y no quiere salir por vergüenza por todo lo que está ocurriendo", insiste la hija. "Debemos pensar con la cabeza, no con la fuerza", reitera.