La hija del imán de Salt: “El 70% de quienes han provocado altercados no conocen a mi padre”

Henda Diawara es la hija del imán de Salt que el viernes pasado fue desahuciado junto con su familia, una acción que ha desembocado en dos jornadas de protesta en el municipio. La mujer quiere desvincular a su familia de los incidentes: "El 70% de los que se manifestaron no conocen a mi padre", señala. Remarca que el imán ya ha emitido un comunicado pidiendo el fin de los altercados. "Está en casa y no quiere salir por vergüenza ante todo lo que está pasando", insiste la hija. "Tenemos que pensar con la cabeza, no con la fuerza", reitera.

Esta historia, según Diawara, empezó hace cuatro y cinco años, cuando dejaron de pagar la hipoteca porque, según explica, el banco quebró. En aquel momento solicitaron un alquiler social al ayuntamiento que fue denegado [el alcalde ha explicado que no cumplen los requisitos por renta], asegura. Entonces buscaron una abogada para intentar seguir viviendo en el piso. El miércoles de la semana pasada, añade, se les informó de que el viernes debían marcharse. La familia la conforman el padre, la madre y nueve hijos, de los cuales ella es la única que no vive con el núcleo familiar. Hay cuatro menores. La madre y el padre trabajan.

Vuelta a la casa

El viernes fue la policía por orden judicial. "O salís por las buenas o por las malas", asegura que dijeron los agentes. "Salimos y fuimos a Servicios Sociales, y desde el viernes hasta el lunes por la mañana pudimos estar en un hostal", relata. El lunes, añade, se les comunicó que no pueden recibir ayudar municipal por no ajustarse a los baremos de las familias vulnerables. Tres de los hijos intentaron regresar al piso del que habían sido desahuciados. Al sonar la alarma, la policía acudió. El padre, al enterarse, fue a calmar a sus hijos para que "no se metieran en problemas". Henda Diawara asegura que la policía empujó a su padre, quien se dio un golpe en la cabeza y tuvo que ser asistido por una ambulancia. Ella también fue allí y recibió golpes hasta desmayarse, indica, y acabó en urgencias del hospital Santa Caterina.

A partir de ahí empezaron las manifestaciones. Según la mujer, ellos han instado una y otra vez a que no haya incidentes.

La familia, de origen senegalés, llegó hace 30 años a Catalunya. Todos los hijos han nacido entre Girona y Salt.