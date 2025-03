Los hermanos de la cocinera asesinada en Mas d'Enric: “Necesitamos que el Govern admita qué falló para cerrar el duelo”

Hace un año, las vidas de Antoni, María Antonia, Carmen y Rafaela dieron un vuelco cuya herida aún no han logrado sanar. Se enteraron por la prensa de que un preso había asesinado a su hermana, Núria López, cocinera en la cárcel de Mas d'Enric. Tras mucho dolor en la intimidad, y con la investigación judicial aún abierta, conceden a EL PERIÓDICO su primera entrevista. Explican que ella ya se había quejado formalmente del que después fue su homicida, se sienten abandonados por la nueva Conselleria de Justicia, que no se han puesto en contacto con ellos, y denuncian la instrumentalización del nombre de su hermana por parte de funcionarios en sus reivindicaciones sindicales. Cada vez que aparece la imagen de Núria en algún vídeo difundido por sindicatos penitenciarios o les llega un nuevo rumor sobre su muerte, la herida se hace aún más grande.

¿Por qué han concedido esta entrevista?

Antoni: para seguir denunciando la laxitud del Govern actual de la Generalitat. No queremos que otra familia pase por esto, necesitamos cerrar nuestro duelo. Un año es tiempo suficiente para que la Generalitat emita su informe sobre las negligencias y fallos, tal como aparece en el sumario, y lo entregue al juzgado. La anterior consellera, el secretario Amand Calderó… fueron correctos en todo momento y nos dieron herramientas para superar el duelo. Pero con la nueva administración notamos un vacío importante.

Rafaela: Necesitamos que la Generalitat diga qué hicieron mal, que lo reconozcan.

¿Se han sentido abandonados?

A: Por el nuevo equipo del conseller Espadaler, totalmente. Nos enteramos de los actos de recuerdo a través de terceros o de los medios. Hemos tenido que comunicarnos con la conselleria para recordarles que somos víctimas y que nos den voz en el acto que se celebra este jueves. Justícia debe saber que no hay un portavoz de la familia y que la familia somos todos los hermanos, primos o sobrinos y que cada uno decide Como pasar su duelo y nosotros decidimos pasar el duelo con discreción. Como era mi hermana.

María Antonia: Lo único que les interesa es el ruido de las manifestaciones de los funcionarios.

¿Cómo se enteraron del asesinato de su hermana?

A: Cuando vi la noticia de la muerte de una trabajadora de Mas d'Enric la llamé y, como no contestó, le envié un mensaje: “¿Estás bien?"”. Fue traumático, nos enteramos al día siguiente. Otra mala gestión de la Generalitat.

MA: Yo soy contacto de emergencia de mi hermana, pero nadie me llamó. Ese mismo día hablé con ella. Se había pedido asuntos propios para cuidar a su perra enferma pero le dijeron que no, que tenían a mucha gente de baja y no podía faltar. Le dije que yo iría a Tarragona a cuidarla, que no se preocupara.

¿Cómo era Núria?

MA: Enérgica, creativa... Abrió un blog de recetas de tartas que hacía para restaurantes y amigos. Le gustaba aprender idiomas. Su perra, a la que habían diagnosticado un cáncer, era como su hija. La operó y tenía una lista de proyectos para aprovechar el año que había ganado.

R: Estaba muy ilusionada porque había conseguido plaza fija. Empezó a trabajar de cocinera en la cárcel en Brians 2 y en 2015 se fue a Mas d’Enric.

A: Le gustaba poder dar segundas oportunidades. Muchos presos la apreciaban porque les trataba sin tener en cuenta su pasado. Si este preso la asesinó fue porque ella transmitía amor y él lo interpretó mal.

¿Se sentía insegura?

MA: Estaba cansada de que el preso que la asesinó estuviera por encima de ella jerárquicamente, como responsable del equipo de cocina. Se había quejado varias veces, había presentado partes de conductas incorrectas, dijo que la increpaba. A ella le sorprendió mucho que él estuviera en la cocina.

R: Pero ella no fue la única que se quejó: funcionarias, enfermeras, médicos… Había presos que le tenían miedo.

A: Este hombre mató a una prostituta porque se enamoró de ella y ella no le correspondió. En la cárcel se negó a ir a terapia psicológica, agredió a otro preso pero la sanción no se cumplió y volvió a los cuatro días a la cocina. Los dos directores de la cárcel nos contaron que fallaron, no se podía haber incorporado sin ser sancionado. Queremos que la Generalitat nos lo aclare en su informe.

¿Saben qué ocurrió aquel día?

A: La funcionaria salió de la cocina con algunos presos en su tiempo de descanso y dentro no había nadie vigilando. Él se quedó solo con mi hermana y actuó. Yo sigo sin entender cómo se permite que un preso que no ha cumplido su castigo esté en contacto con armas blancas. Oímos muchos comentarios y queremos que la Generalitat lo aclare.

R: Cada vez que llega un rumor te hundes. Tienes pesadillas, no puedes dormir. Yo no recuerdo la sonrisa de mi hermana, me viene la última imagen. Queremos paz y equilibrio para nosotros y los que nos rodean, que también sufren.

MA: Además, en el primer momento nos dijeron que no había sufrido pero cuando cogimos el cuerpo y vimos cómo estaba... Estas mentiras hacen mucho daño.

¿Qué creen que necesitan las prisiones?

A: El problema es la falta de coherencia tanto de funcionarios como de los políticos. Que yo sepa, los policías van de dos en dos. ¿Por qué en la prisión un psicólogo está solo con 10 personas? Esta semana tuvimos un caso similar en Extremadura. Una mujer que daba segundas oportunidades ha vuelto a ser asesinada por la incapacidad de los políticos de dar respuesta a las necesidades de las personas que están en riesgo.

¿Son partidarios de las segundas oportunidades?

A: Las cárceles existen porque creemos en la reinserción, en que las personas pueden cambiar. Hay profesionales que lo hacen posible pero deben estar seguros. Los políticos toman medidas de cara la galería, como el anuncio de este miércoles de que los funcionarios sean agentes de la autoridad.

¿Acudieron a las manifestaciones de los funcionarios?

A: Hasta el 10 de mayo. Sus reivindicaciones son suyas. Solo les pedimos que no usaran su imagen ni su nombre.

¿Se sienten utilizados?

A: El asesinato de mi hermana se ha instrumentalizado. Nos han comentado que ahora hay en marcha una campaña de donaciones para sufragar los gastos de una demanda pero nosotros no la hemos pedido. Creemos que la defensa de nuestra hermana es nuestra y por suerte a día de hoy podemos hacer frente a esos gastos. Nosotros pedimos justicia para mi hermana, no la tiene que pedir ningún funcionario, ellos que sigan defendiendo sus causas.

¿Han recibido presiones?

MA: Nos atacaron por oponernos a un proyecto para hacer una escultura en memoria de mi hermana, ya que no nos parecía bien el modelo que habían seleccionado con su imagen y la de su perra. Esta situación nos causa más dolor, ya que se consideran víctimas, cuando lo somos nosotros. No puedo trabajar, sufro ansiedad y pánico de salir a la calle.

¿Qué último recuerdo tienen de Núria?

Carmen: En su último cumpleaños le envié un mensaje felicitándola, le dije que le iban a venir cosas muy buenas. Me respondió, 'sé que tengo mucha luz y sé que me merezco lo mejor'. Eso fue en octubre. En marzo perdió la vida.

