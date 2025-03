Catalunya reconocerá a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad

El Gobierno catalán impulsará el reconocimiento de la condición de agentes de la autoridad para los funcionarios de prisiones en Catalunya, lo que supondrá equipararlos a los Mossos. Así lo ha anunciado este miércoles el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, en el pleno del Parlament. "El Gobierno pone manos a la obra en el proceso de reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad", ha destacado. Esta es una de las viejas reivindicaciones de los sindicatos de prisiones y que ahora será atendida. Esta medida llega en el primer aniversario del asesinato, a manos de un interno, de Núria, la cocinera del centro penitenciario Mas d'Enric.

Durante la sesión de control, Espadaler ha afirmado que ha sido consciente "desde el primer día de la reivindicación histórica de los funcionarios de prisiones por convertirse en agentes de la autoridad", al tiempo que ha recordado que, en su primera intervención en la comisión de Justicia del Parlament, aseguró que abordaría la cuestión "escuchando los diferentes pareceres y estudiando la viabilidad", como se ha hecho. El conseller ha subrayado que la condición de agentes de la autoridad ya la tienen reconocida los Mossos, los policías, los vigilantes de aparcamiento, los bomberos, los médicos o los vigilantes del transporte público. Cuando entre en vigor esta medida, por ejemplo, los presos que agredan a un funcionario de justicia podrán ser juzgados, entre otros posibles delitos, como autor de un atentado a la autoridad, que supone una pena mayor.

Esta condición de legal de agentes de la autoridad, ha precisado el conseller, otorgará a los funcionarios penitenciarios "una protección especial en el ámbito penal y también en el desarrollo normal de los servicios públicos". La reforma tendrá tres efectos: reconocer la condición de agente de la autoridad al personal directivo y funcionario que ejercen en el interior de las cárceles catalanas; aplicar el principio de indemnidad para resarcirles de las lesiones o daños materiales sufridos en el ejercicio de sus funciones y garantizar la formación inicial y continuada de este colectivo, según Espadaler. "Esta es una pieza más en un contexto mucho más amplio. Un contexto en el que destaca la formación, tanto inicial como continuada, para los funcionarios de prisiones. La formación será el centro de gravedad de la política del departamento en esta legislatura".

Los sindicatos

Los sindicatos penitenciarios han asegurado que en el último año se han adoptado varias medidas en las cárceles catalanas que han mejorado la seguridad como el aumento de personal, que permite tener más funcionarios en los patios e incrementar las intercepciones de droga en los módulos. Además, en Mas d'Enric se ha empezado con el plan de "cuchillos fijos" por lo que los internos que están en cocinas solo pueden usarlos en espacios concretos. Esta medida se quiere ampliar al resto de prisiones.

En declaraciones a este medio, Montse Balaguer Rabinad, portavoz de UGT Presons, ha explicado que existe un cambio en la población penitenciaria catalana de hace 15 años, ya que ha aumentado los reclusos extranjeros que no tienen arraigo social, hay más internos con vinculaciones con el crimen organizado o se es más consciente de la problemática de la salud mental de los presos. Por eso, mantiene que se pueda dar de forma diluida la medicación a algunos internos y no en pastilla. "La hora de la medicación es conflictiva", explica.

Además, ha reclamado que los funcionarios puedan usar aerosoles en casos de extrema conflictividad, pero que siempre estén estas herramientas bajo custodia y la afectación para el interno sea baja. "Las intervenciones en celdas con presos agresivos son las que provocan más bajas médicas, ya que actúas en espacios pequeños y rodeado de gente", remarca la portavoz de UGT. Además, también ha pedido que los funcionarios puedan actuar en binomios para limitar los riesgos.

Crítica a la política penitenciaria

Alberto Gómez, coordinador de CSIF Presons, asegura que en el último año "no se han tomado medidas de seguridad valientes" en cuestiones penitenciarias, más allá de que se aten los cuchillos a las mesas en algunos centros o que los funcionarios mayores de 55 años puedan decidir no prestar servicios en departamentos conflictivos. En este sentido, cree que tras el acuerdo de la anterior administración de Justícia con los sindicatos "no se ha cambiado nada" y que las agresiones en 2024 "han aumentado". Por eso reclama medidas autorizar el uso de aerosoles ante situaciones conflictivas y que se autorice la medicación diluida a algunos internos. "Las prisiones han cambiado mucho en los últimos años y ahora hay una tendencia de volver a subir la población reclusa en Catalunya" señala Gómez quien asegura que los "inadaptados" dentro de las cárceles siguen sin querer reinsertarse y existe "mucha delincuencia organizada, sin vínculo en la calle".