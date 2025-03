Consumo municipal y piscinas: estas son las restricciones por sequía en la fase de alerta, que sigue vigente

Tras evaluar la posibilidad de retirar algunas de las restricciones por sequía, después de las abundantes lluvias del pasado fin de semana, el Govern ha optado por ser "prudente" y ha decidido mantener las actuales medidas, según ha avanzado TV3 y ha confirmado este diario.

Las unidades de explotación que están en 'fase de alerta' seguirán así y las que están en 'emergencia', en el Alt Empordà, también. En estos momentos, en la mayoría de localidades abastecidas por el sistema de los ríos Ter y Llobregat está declarada la 'fase de alerta', que aún conlleva algunas medidas de prevención a la hora de consumir agua. ¿Cuáles son estas medidas?

Los volúmenes totales de agua que entren en el depósito municipal para el abastecimiento de la población no pueden superar los 250 litros de media por habitante y día (incluyendo actividades económicas y comerciales). Es necesario tener en cuenta que las restricciones que siguen vigentes (las de la 'alerta' en el sistema Ter Llobregat y las de la 'emergencia' en el Alt Empordà) no se están cumpliendo en todas partes. Algunos municipios siguen gastando más agua de la permitida. Pero se han eliminado los expedientes sancionadores y esta infracción no tienen consecuencias, a día de hoy.