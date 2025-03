Ni el Barcelonès ni Pla d'Urgell: estas son las dos comarcas con más extranjeros de Catalunya

La población extranjera sigue creciendo en Catalunya. Según los últimos datos, del 1 de enero de 2024 -publicados por Idescat Institut d'Estadística de Catalunya-- se sitúa en el 18,02% de la población total de la región, con 1.444.192 personas que tienen una nacionalidad que no es la española.

Y según estos mismos datos, hay 12 comarcas en las que la población extranjera representa más de un 20%.

El pasado verano sabíamos, gracias a los datos de la Oficina Municipal de Datos de Barcelona, que, a 1 de enero de 2024 y por primera vez, uno de cada cuatro barceloneses era extranjero.

Sin embargo, el Barcelonès no es la comarca con más porcentaje de extranjeros.

La comarca con más extranjeros

Según los datos de Idescat, la Segarra (Lleida) cuenta con un 29,5% de población extranjera, siendo la comarca con más concentración de extranjeros.

Además, en la misma comarca también se encuentra el municipio con más población no española. Este es Guissona, el único municipio de Catalunya en el que más de la mitad de sus habitantes son extranjeros.

A la Segarra le sigue l'Alt Empordà (Girona), con un 25,9% de población extranjera, y la tercera comarca es el Barcelonès, con un 23,9%

Las otras comarcas que también superan el 20% de población no española son, de más a menos, el Pla d’Urgell (Lleida), la Selva (Girona), el Baix Empordà (Girona), el Segrià (Lleida), el Urgell (Lleida), el Gironès, la Garrotxa (Girona), el Montsià (Tarragona) y el Baix Ebre (Tarragona).

Los municipios con más concentración de extranjeros

Guissona cuenta con una población no española que llega al 51,6% de sus habitantes. De cerca le sigue Castelló d'Empúries, en l'Alt Empordà, con un 45,2% y la Portella, en el Segrià, con un 40,4%.

Por el contrario, hay 143 municipios cuya población extranjera no supera el 5%. Además, existen solo siete que no registran ninguna persona que no sea española.

Nacionalidades más frecuentes

Según Idescat, la nacionalidad marroquí sigue siendo la más presente de Catalunya, siendo un 16,7% total de los extranjeros de la región.

En total, hay 241.179 residentes marroquís, unos 7.000 más que el enero del año anterior.

La nacionalidad colombiana es la segunda con mayor número de residentes en Catalunya. Además, es la que más ha aumentado este último año, con 18.000 colombianos más que el recuento anterior.

Los italianos y los rumanos son la tercera y cuarta comunidad más presente en el territorio catalán.