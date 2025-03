Radiografía de la situación de la educación en Catalunya en seis gráficos

Las aulas catalanas llevan más de un año bajo los focos, tras los preocupantes resultados en el último informe PISA, hechos públicos en diciembre del 2023, que revelaban que Catalunya era la segunda comunidad (solo por detrás de Melilla) que más puntuación perdía en matemáticas respecto al último informe: 21 puntos menos (el equivalente a un curso académico). Una radiografía que, poniendo la lupa, mostraba la falta de equidad como uno de los grandes males del sistema. El alumnado migrante obtenía una media de 32,5 puntos menos en matemáticas respecto al no migrante (equivalente a algo más de un curso y medio), brecha que se reducía a 6,6 puntos si se eliminaba de la ecuación el efecto de la desigualdad económica. Unos datos a tener muy en cuenta en unas aulas con un 25% alumnado de origen migrante, distribuidos, además, de forma todavía desigual. Más allá de PISA, aquí van seis gráficos para entender dónde está Catalunya a nivel educativo recogidos en el Anuario 2024 del estado de la educación en Catalunya de la Fundació Bofill, dirigido por Margarita León y Bernat Albaigés.

La comprensión lectora de los estudiantes catalanes que cursaban cuarto de primaria en 2021 bajó 15 puntos respecto a los resultados de 2016 , último estudio PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), y se situaba muy por debajo de la (ya mala) media española. Mientras el global de España obtenía una puntuación de 522 puntos (10 puntos por debajo del promedio de la OCDE, en 532), en Catalunya esta cifra bajaba hasta 507, solo por encima de Melilla (498) y Ceuta (496); y se situaba lo equivalente a un curso académico por debajo de Asturias (550).

Catalunya dedica 5.465 euros por estudiante no universitario, algo por debajo de la media española (5.882 euros) y aún por debajo de los niveles de inversión de 2009, antes de los recortes. Catalunya dedica cerca de un 3% del PIB a la educación no universitaria (per debajo del 3,6% de la media española y del 3,8% de la europea). Pese a eso y aunque persiste el déficit estructural, el presupuesto de Educación en Catalunya ha crecido un 37% en 10 años.