Aumento considerable: los embalses pasan del 31% al 40% en solo 48 horas y seguirán recibiendo agua

Los embalses de las cuencas internas, las que dan de beber a la mayoría de los catalanes, se situaban hace dos días al 31,6% de su capacidad. Este lunes, 48 horas después, están al 39,5% y aún seguirán subiendo. En concreto, los pantanos han pasado de almacenar 219,7 hm3 a 274,6 hm3. La diferencia es de más de 60 hm3. Este dato es el equivalente a todo lo que cabe en el embalse Darnius Boadella, en el Alt Empordà. Estos 60 hm3 también son lo que puede llegar a producir la desalinizadora de El Prat de Llobregat en un año entero. Es decir, en un solo fin de semana, las lluvias han aportado más cantidad de agua de la que esta planta puede ofrecer a lo largo de 365 días.

Las lluvias han sido generales y han regado casi toda Catalunya. En las cuencas del Ebro, donde la situación ya era de normalidad, los embalses alcanzan de media más del 71% de su volumen máximo, cuando un año atrás apenas se superaba el 40%. Pero la potente subida se ha registrado en las cuencas internas.

No había esta cantidad de agua en los embalses desde agosto de 2022

El agua está asegurada, como mínimo, para todo un año. Pero si se tiene en cuenta que se seguirá produciendo agua regenerada y agua desalinizada, es posible que el recurso esté garantizado aún para más meses. El consumo medio del área metropolitana de Barcelona, es de unos 240 hm3 al año. Desde agosto de 2022 que no se registraba tanta cantidad de agua en los embalses de la mitad este de Catalunya.

Primavera prometedora

En los próximos días, la cantidad de agua embalsada seguirá aumentando. No solo porque se prevén nuevas lluvias durante marzo y abril, sino porque aún queda agua de los ríos para llegar a los embalses. Además, con el aumento de las temperaturas, el deshielo se acelerará y la nieve que ha caído se fundirá y también aportará energía a arroyos y ríos.

El sistema Ter Llobregat supera el 40% de su capacidad

En el sistema de los ríos Ter y Llobregat, que suministran agua a Barcelona y alrededores, se han observado caudales que no se veían desde hace cinco años, cuando en 2020, el temporal Gloria, llenó todos prácticamente todos los embalses. Los ríos no han llegado a fluir con tanta fuerza como entonces, pero sí han batido récords del último lustro si no se tiene en cuenta aquel episodio extraordinario. Los pantanos de estos dos ríos superan el 40%.

También en el Alt Empordà, la comarca más afectada por la sequía junto con el Priorat, se han recuperado reservas. Darnius Boadella está ya por encima del 25% de su capacidad gracias a la crecida del río Muga. Esta situación puede dar aire a pueblos en los que había restricciones en el uso del agua porque todavía estaba decretada la fase de emergencia del Plan Especial de Sequía. En Siurana, el embalse roza el 10%, un porcentaje que aún es bajo. Parte del agua que se acumula en Siurana, se trasvasa hacia Riudecanyes.

Problemas puntuales

Las lluvias también han servido para recargar acuíferos, de los que también se extrae una cantidad de agua importante. Ríos en los que no hay embalses, como el Tordera, han bajado con caudales destacados que pueden reforzar unas masas de agua que muy maltrechas. No obstante, en algunas localidades en las que el abastecimiento depende de pozos, puede haber aún problemas puntuales si no ha llovido en las áreas clave para inyectar agua al acuífero.