El fin de la sequía se acerca pero el Govern mantiene las restricciones pese a las lluvias

Tras evaluar la posibilidad de retirar algunas de las restricciones por sequía, después de las abundantes lluvias del pasado fin de semana, el Govern ha decidido ser "prudente" y mantener las actuales medidas. La decisión se ha tomado a primera hora de esta mañana, tras la reunión de la Comisión Interdepartamental de la Sequía, encabezada por el president Salvador Illa; por la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, y por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

En el encuentro, los dirigentes de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y de la dirección general de Transició Hídrica han mostrado los detalles acerca de la recuperación de los embalses de las cuencas internas, que ya superan el 40% después de las abundantes precipitaciones. Desde agosto de 2022 no se alcanzaba un volumen de agua embalsada como el actual.

No obstante, el Ejecutivo catalán ha preferido mantener la actual situación una semana más. "Las lluvias son bienvenidas, pero todavía no resuelven la situación de sequía", ha explicado Paneque, que también ha asegurado que los embalses van a seguir recibiendo agua durante los próximos días. Además, existe la posibilidad de que lleguen más lluvias a las cabeceras. El Govern, por tanto, pretende analizar los datos completos, dentro de unos días, para tomar decisiones.

La consellera i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, en roda de premsa després del Consell Executiu / Nico Tomás / ACN / ACN

Las unidades de explotación que están en 'fase de alerta' seguirán así y las que están en 'emergencia', en el Alt Empordà, también. En estos momentos, en la mayoría de localidades abastecidas por el sistema de los ríos Ter y Llobregat está declarada esta 'fase de alerta', que aún conlleva algunas medidas de prevención a la hora de consumir agua (el límite de gasto por persona y día, de media e incluyendo servicios municipales, es de 250 litros).

Según el Plan Especial de Sequía, el documento que indica cuándo y cómo se puede cambiar de estado, es posible salir de la 'alerta' y pasar a la 'prealerta' cuando en el sistema Ter Llobregat se acumulan 300 hm3 (en estos momentos hay más de 250 hm3; o sea, aún debe pasarse del 40% actual al 50%). Es esperable que en las próximas semanas se alcance este umbral, puesto que los modelos meteorológicos que maneja el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) dibujan un abril lluvioso: "Tenemos unas semanas para tomar las decisiones adecuadas, siempre con un criterio de prudencia y sin pensar que la sequía ha finalizado".

Pero entonces, ¿cuándo termina oficialmente la sequía? Cuando se deje atrás la fase de 'alerta' y se entre en 'prealerta', aunque puede ser que no todas las cuencas salgan de la crisis hídrica al mismo tiempo. En el Alt Empordà, una de las zonas geográficas más golpeadas por la escasez, varios municipios siguen en fase de 'emergencia'. A día de hoy, con el subidón que ha experimentado el pantano Darnius Boadella, el Govern podría haber anunciado ya la salida de la 'emergencia', que equivale al semáforo rojo de la sequía.

El embalse acumula ya más de 19 hm3 de agua. Este dato, según Plan Especial de Sequía, permite retirar la 'emergencia', pero Paneque apuesta por la calma. "El Govern no renuncia a que pueda haber alguna revisión en el ámbito de Darnius Boadella", ha admitido la consellera, que no descarta eliminar medidas antisequía en las próximas semanas, puesto que la Comisión Interdepartamental de la Sequía se reúne cada martes.

Pese a que ciertas restricciones que siguen vigentes en toda Catalunya (las de la 'alerta' en el sistema Ter Llobregat y las de la 'emergencia' en el Alt Empordà), muchas de estas normas no se están cumpliendo. Decenas municipios siguen gastando más agua de la permitida, aunque trabajan para dar la vuelta a la situación. La eliminación de los expedientes sancionadores facilita que las infracciones no tengan conlleven multas económicas. Por tanto, las medidas que persisten no perjudican ni complican de manera considerable el día a día de los afectados. El Govern, así, con el dictamen de no relajar restricciones, puede enviar un mensaje de cautela sin tensar a la ciudadanía ni a los municipios, a la espera de más lluvias que den la estocada final a la sequía.

