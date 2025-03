Anna Gómez Llauradó, portavoz de Dignitat a les Vies: "Adif siempre nos ha dado la espalda, no viene ni a las reuniones"

¿Que valoración hace de la nueva jornada caótica en Sants por una avería eléctrica? Lo primero que me ha venido a la cabeza es: “Buf, una más”. ¿Una más de cuántas? No lo podemos ni cuantificar. La plataforma lleva en pie un año, nacimos porque estábamos al límite como usuarios. Desde entonces, no paran de suceder episodios complicados. Uno tras otro. Hemos llegado a pensar que a lo mejor nos estaban castigando por haber nacido. Nuestro lema es que no queremos ser eternos, hemos nacido con la finalidad de desaparecer. Estamos en lucha y queremos que el sector ferroviario funcione para no ser necesarios.

Su objetivo inicial fue combatir un problema generalizado que también se ha dado hoy, la falta de información. Nuestra primera plataforma fue la República Independiente del Último Vagón y, efectivamente, nos dedicábamos a ofrecer información sobre los retrasos. Era una forma de suplir la comunicación que no facilitaba ni Renfe ni Adif. Después de varias jornadas trágicas, la situación se puso muy tirante y varios usuarios defendieron que la solución pasaba por cortar vías. El chat se puso muy tenso y pensamos en hacer las cosas bien porque si cortábamos vías, al final, quedaríamos detenidos y seríamos los malos del cuento. Nos convertimos en la plataforma actual, Dignitat a les Vies, y nos dedicamos a gestionar las cosas y aportar nuestro granito de arena hablando con los políticos.

¿De quién es la responsabilidad de tanto caos ferroviario? Por un lado, Adif. Renfe también, aunque es un mal menor. Recuerdo que los responsables de Adif ni siquiera se presentaron a una reunión que teníamos convocada. Siempre nos han dado la espalda. La Generalitat nos insta a hablar con Renfe. De acuerdo, hablamos con Renfe y cuando le preguntamos por qué no aparece el tren nos dicen que no lo saben y que es cuestión de Adif. Nos sentimos como en un ping pong. Adif gestiona sus estaciones, las de media distancia. Y Renfe, el personal y los trenes.

¿Tan difícil es, al menos, ofrecer información a los usuarios afectados? Eso decimos nosotros. No queremos que haya incidencias, aunque las aceptamos. Pero no toleramos que pasen las horas y no haya comunicación. Una persona atascada en un tren con información es una incidencia. Sin información es un secuestro. Estamos en defensa del transporte y a favor del tren, pero del tren digno. A las reuniones vamos con ideas, tenemos compañeros que son técnicos y aportan soluciones. No nos encaramos con nadie sino que dialogamos con todos. El tren es el futuro, pero digno y en condiciones. En Europa funciona ¿por qué aquí no?

¿Por qué? En Catalunya faltan vías y cariño. Además, el sur sufre un abandono brutal. El corredor Tarragona-Barcelona es el que tiene más pasajeros de toda España y somos de las zonas con los trenes más antiguos. Cuando entraron vagones nuevos se fueron a Girona y dos que les sobraban nos lo dieron a nosotros.

¿La responsabilidad es solo de Adif y Renfe? Los políticos también. El ministro de Transportes, Óscar Puente, y la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Pero los políticos, en general, se echan la culpa unos a otros y lo pagamos nosotros. En cualquier país serio habría dimisiones. La consellera siempre alega que ella se ha encontrado la casa así, pero no puede ser la excusa permanente. Las vías son de Adif y Adif está en Madrid, pero si no le llega el dinero no arregla vías. Nuestra plataforma no es apolítica porque hablamos con responsables políticos, pero sí es apartidista. Los únicos con los que no hablamos son Vox y Aliança. No paramos de contactar con Territori, pero ellos no nos llaman para pedirnos ayuda. Con quien hablamos a diario es con Antonio Carmona, director del servicio ferroviario en Catalunya, que un día me dijo que nosotros le enseñábamos cosas que él no veía. Pero dirige un castillo en ruinas. Hay una falta de inversión brutal.