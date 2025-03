Leopoldo Ortega- Monasterio: "Las dosis de maquiavelismo son frecuentes, casi normales"

Es psiquiatra forense clínico, docente y perito de tribunales, doctor por las Universidades de Barcelona y Lausanne. Entre sus muchos peritajes se encuentra el célebre y mediático caso de Francisco Javier Corbacho, que fue llamado “el violador del Eixample”. Su padre fue José Luis Ortega-Monasterio, compositor de habaneras, entre ellas la célebre 'El meu avi', y de ahí su afición a la música, de manera que toca la guitarra, canta y forma parte de un grupo musical amateur con amigos.

-¿A qué se dedica concretamente un psiquiatra forense?

-A estudiar el estado mental de un paciente objeto de una acusación penal. A veces es un asesino, otras son comportamientos delictivos e ilícitos, ya sea contra la policía, el vecino, o una agresión sexual. Ejemplos: determinamos si una persona tiene o no la capacidad mental para administrar sus bienes, o la capacidad de los progenitores para el tema de custodia de los hijos en casos de separación. En la parte laboral analizamos la capacidad de una persona para poder ejercer su profesión porque puede ser objeto de una invalidez total o parcial.

-Ha escrito usted Un ensayo sobre la maldad. ¿El malo sabe que es malo?

-Sabe que su conducta no es aceptada, que es reprochable, pero le pueden la vanidad y el narcisismo, prioriza sus fantasías egocéntricas para satisfacer sus pulsiones de dominio. Los valores morales los conoce pero no los da por válidos, no los asume desde su desde su jerarquía de valores.

-¿Cuándo se considera que una persona es mala?

-Cualquier acción delictiva es mala, pero un tema es la infracción en sí, que merece un reproche, y otro es que podamos llamar malvado al sujeto. Para llamarlo malvado se ha de definir si estamos ante una acción cualitativa o cuantitativa. Si hacemos una autocrítica, todos hemos sido algo 'malos'. En el colegio hemos sido crueles con otros niños, nos hemos burlado de profesores, hemos dado disgustos a nuestros padres… La maldad no se puede analizar desde afuera, como si se tratara de seres extraterrestres que observamos desde la orilla de los buenos.

-¿Hay parámetros para definir a una persona mala?

-En pequeño grado la maldad está muy extendida. El niño de pequeño tiene comportamientos sádicos. El psicoanálisis habla de fase sádico anal, pero llega un momento que se traspasan líneas rojas, y hay personas que alcanzan malignidad extrema, que son aquellas en las que predomina la tétrada que componen el cuadro de la maldad: psicopatía, narcisismo, maquiavelismo y sadismo. Los cuatro factores juntos en una persona, con un peso digamos notorio, constituyen a la persona esencialmente malvada. Pero esos cuatro rasgos, en pequeñas proporciones, están presentes en toda la población. Se trata de saber gestionarlos.

-¿Cómo se logra esa gestión?

-La educación es fundamental para formar los valores, el autocontrol también porque surge de la capacidad reflexiva, y la capacidad de autocrítica para establecer una barrera moral desde la que el sujeto pueda controlar sus comportamientos para que a priori prevea unas consecuencias que él mismo no puede aceptar. La guerra de Yugoslavia en los 90 fue un ejemplo de descontrol en una sociedad que se suponía culturizada y con reglas.

-¿Cómo detecta a un psicópata?

-Es un narciso, porque si no estuviera satisfecho consigo mismo, no se comportaría como lo hace. Hay cuatro círculos concéntricos en los que se comparte un territorio entre la psicopatía y las otras dimensiones de la malignidad. Tiene un repertorio de comportamientos disociales muy manifiestos y continuados. Por el contrario, una persona puede ser sádica pero lo tiene autocontrolado y está dentro de la ley en lo posible. El psicópata, por decirlo de forma coloquial, te la hace continuamente, no respeta las normas de la familia, de la empresa.

-¿Y al maquiavélico?

-El maquiavélico puede ser malvado pero se sabe contener y solamente va a apretar la clavija cuando le conviene y está seguro de que no va a ser detectado y va a ganar la partida. El psicópata es más desinhibido, apenas piensa en las consecuencias, es como un caballo desbocado o un coche sin frenos, Se detecta con más facilidad. El psicópata da la nota en cualquier contexto.

-¿El maquiavélico es más inteligente?

-Es difícil en ocasiones medir la inteligencia, viene medida por los tests al respecto, pero hay personas que no dan niveles muy elevados, y sin embargo funcionan muy bien en la vida. Lo que tiene el maquiavélico es un mucho sentido de la estrategia. Las dosis de maquiavelismo son frecuentes, casi normales, la manipulación es algo constante en el día a día.

-Falta definir al sociópata.

-Está muy relacionado con el psicópata, pero su origen se establece de acuerdo al contexto social en que ha vivido. No sabemos bien si el psicópata nace o se hace. El sociópata es el que el grupo lo lleva a comportarse como lo hace. Una persona sin el adecuado control familiar, o con progenitores inadecuados, las circunstancias lo han llevado a un comportamiento inadecuado, ese es.

-¿Se identifica al psicópata siendo un niño?

-Desde el punto de vista clínico hay que esperar hasta los dieciocho años. Pero a un niño con comportamientos dañosos a los diez años, hay que ponerle remedio. Son esos niños que se saltan las normas y cuando intentas encauzarlos se enfrentan y plantan cara. No es fácil, en una psicoterapia es importante que el paciente se implique, si no lo hace el diálogo terapéutico le resbala.

-Entonces, ¿puede ser de nacimiento?

-Hay una carga biológica en la interacción con el medio en que vive el sujeto, factores genéticos y ambientales. No hay que desistir, pero hemos de aceptar que son disfuncionalidades difíciles de corregir. Algunos lo consiguen al madurar, no quiero ser pesimista.

-Algunos psicópatas han tenido éxito en la vida.

-Son los psicópatas de cuello blanco. Manejan sus habilidades para no convertirse en sujetos violentos al ir rompiendo las normas y van esquivando, controlan su malignidad como una partida de ajedrez y al final vencen. No se les detecta desde un principio, saben escurrir el bulto. El poder, cuando está respaldado por la fuerza de un Estado, por ejemplo, puede ser terrible, lo hemos visto a lo largo de la Historia y lo vemos ahora.

-¿Cómo se detiene a un psicópata?

-En un mundo desarrollado no se puede penalizar a alguien por su personalidad, solo si llega a perpetuar un acto delictivo. No podemos reunir técnicos y decidir que hay que apartarlo, no se puede obligar a medidas coactivas a nadie por el mero hecho de que tenga unos comportamientos determinados.

-¿La maldad es una enfermedad?

-Imposible responder absolutamente. La idea de enfermedad es una convención. Es difícil establecer normalidad o no en enfermedades orgánicas, más lo va a ser en conductas psicopatológicas. En sí misma la maldad es un hecho de valoración moral que corresponde a filósofos, pedagogos, profesores, pero no a los psico patólogos ni psiquiatras, porque de ser así hay sujetos que son claramente malvados, con anomalías de personalidad y estructura mental y con fama mundial y millones de seguidores. Hay modalidades de maldad que se nos van de las manos. Jean Paul Sartre y Martin Heidegger apoyaron modelos totalitarios con todo el daño físico que comportaron.

-¿Puede aportar algún atisbo de luz al tema?

-Lo dejo claro en mi libro. Si los detecta, hay que mantenerse a distancia, y si se ponen muy violentos buscar ayuda. Y como dicen los castizos, “que Dios reparta suerte”. Podemos tener la maldad al lado y no enterarnos.

