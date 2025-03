Francesc Roca, secretario de FP: "Reservaremos plazas para recortar la brecha de género en algunos ciclos"

-En el Informe General de Prospectiva 2023-2026, presentado hace justo un año, se apuntaba la necesidad de incrementar plazas de FP en ámbitos de salud. Este es el sector que más crecerá el curso próximo, con casi 1.200 nuevas plazas. Pero la misma prospectiva señalaba dónde no era necesario crecer, ya que "ya estaban cubiertos", como en actividades deportivas. Sorprende que esta familia sea otra de las que más crece, con 543 nuevas plazas. ¿A qué se debe?

-La clave está en dónde se concentra el incremento de plazas más importante, que es en grado medio, FP Básica y PFI, en la línea de hacer itinerarios formativos integradores; de que sean el inicio de una carrera profesional. Y esa apuesta busca prevenir el abandono escolar temprano y mejorar la cualificación de nuestra población. A partir de ahí, un itinerario que puede empezar con un grado medio de Parafarmacia puede acabar en un grado superior que ahora ni se plantean.

-¿La equiparación del bachillerato y los grados medios en el acceso a los superiores va en esa línea?

-Sí. Aquí la orientación será clave para que los estudiantes vayan pasando de una FP básica a un grado medio y de un grado medio a uno superior.

-Volvamos a la primera pregunta, que no la ha respondido. ¿Por qué se incrementan las plazas en actividades deportivas si la prospectiva apuntaba que no era necesario?

-Porque hay demanda por parte del alumnado y porque se nos está abriendo un campo importante vinculado al turismo deportivo. Se está hablando mucho del turismo deportivo.

-Entonces, ¿esas plazas no estarían tan centradas en el área metropolitana sino al Pirineo, por ejemplo?

-Hemos buscado el equilibrio territorial y los lugares en los que hay esta necesidad, como el Alt Pirineu, por un tema de senderismo…

-El hecho de que de las más de 7.500 nuevas plazas, las de grado medio tripliquen a las de superior (3.000 versus 1.000), más las 1.000 de PFI y las casi 1.000 más en FP básica tiene dos lecturas. Por un lado, una muy positiva, la que ha comentado, de la necesaria lucha contra el abandono, pero, por otro, hay cierto temor a que eso signifique que se esté echando el freno a la apuesta por la FP superior.

-Ojo, estamos hablando de un incremento sobre una oferta que ya tenemos. Seguimos apostando por los grados superiores, donde tenemos líneas estratégicas interesantes, como el reciente acuerdo ferroviario. Y el ministerio tiene prevista una nueva familia profesional, la Inteligencia Artificial (IA). ¿Puedo llegar desde un grado medio a hacer algo de grado superior de IA? Por supuesto. Nuestra apuesta es trabajar en temas estratégicos, como la IA o la descarbonización, para que Catalunya sea un referente en FP dual intensiva. De hecho, Catalunya desde el 2012-2013 es un modelo de referencia en dual intensiva, y creemos que, para crecer, tenemos que alinear todas las políticas de esta conselleria con lo que necesitan los sectores estratégicos, como pueden ser las energías renovables, el hidrógeno verde (la descarbonización), el acuerdo ferroviario… Enfocar la FP dual intensiva a demanda con estos sectores.

-¿Qué medidas concretas prevén para que las empresas apuesten por la FP dual intensiva, ahora solo el 26,4% del total?

-Estamos trabajando con las empresas para que entiendan que la FP dual intensiva es una manera de tener a personas formadas para asegurar el futuro de esos sectores. Tenemos sensores en el territorio para cuando se necesitan empresas. Y la realidad es que los territorios son muy distintos. En Reus hay un clúster TIC, y su realidad es que hay empresas y quizá faltan alumnos. Si tenemos a gente bien formada todo el mundo sale ganando, pero para eso hay que invertir, no solo en dinero, también en tiempo.

-Los docentes, de hecho, también se quejan de que no tienen tiempo de ‘cuidar’ a las empresas.

-Tenemos que actualizar el modelo de gestión que hoy tenemos en los institutos.

-¿En qué sentido?

-Un centro de FP hoy está compuesto por jóvenes, adultos, la oportunidad de hacer microformaciones, temas modulares… Todo eso requiere un análisis, y lo estamos haciendo, de un nuevo modelo de gestión.

-¿Estará recogido en el decreto que preparan para desplegar la ley estatal en Catalunya? ¿Tienen una fecha prevista de cuándo lo pueden tener listo?

-Sí, está recogido en el borrador. Aprobar un decreto son 10 meses. En el Departament tenemos un primer borrador, pero ahora lo tenemos que compartir con el SOC.

-¿Será ya para el curso 2026-2027?

-Sí, para este septiembre no llegamos. Pero es un decreto muy necesario, que nos dará pie a replantearnos el modelo.

-Otra de las asignaturas pendientes es atraer docentes, sobre todo a familias como la informática, que también crecerá y que ya tenía problemas para completar las plantillas con las plazas actuales. ¿Confían en que encontrarán los 490 nuevos profesores que necesitan para el crecimiento anunciado? ¿Tienen algún plan?

-Cuando hicimos el estudio para el crecimiento, una de las variables que tuvimos en cuenta era si había espacio para atender a toda esa demanda y, otra, si había profesorado. También tenemos previsto, tal y como dice el real decreto, y siempre en acuerdo con los agentes sociales, incorporar a la FP las figuras de los expertos y de los expertos juniors.

-¿La figura del experto sería como la del profesor asociado en la universidad?

-Sí. Hay comunidades autónomas que ya la han regulado y es una de las cosas que recoge el borrador del decreto catalán.

-¿La idea es flexibilizar la contratación de docentes?

-Yo no hablaría de flexibilizar sino de incorporar ese conocimiento. El mundo universitario ha aceptado la participación de unas personas que desde un punto de vista no son profesores. Para nosotros eso supone un enriquecimiento para el alumnado y para el currículum y un reto en el que también los docentes aprenderán de los ‘no’ docentes. Hay alumnos de FP que hoy son ingenieros que estoy convencido que les haría ilusión poder participar como docentes de FP; es una manera de devolver una parte de lo que has aprendido.

-Otra asignatura pendiente importante en la FP es la brecha de género. Tenemos aún titulaciones con un 100% de alumnos hombres, en pleno siglo XXI. ¿Cómo arreglamos eso?

-Los institutos lo están intentando con ejemplos, con jornadas de puertas abiertas, con referentes femeninos… Pero es importante, en un futuro, reservar plazas para determinados colectivos.

-¿En un futuro cercano?

-Sí. No lo tenemos listo para este curso, pero para la próxima convocatoria, nos abriremos. Los acuerdos estratégicos que estamos firmando, como el de Rodalies, nos dan margen para introducir esta reserva de plazas.

-¿Cómo la plantean? ¿Similar a la fórmula usada para acceder a los cuerpos de bomberos o mossos?

-Sí. En esta legislatura se hará. Seguro. Tenemos que mirar qué margen tenemos, pero vamos hacia ahí. Para este curso no hemos hecho esos deberes, pero para el próximo, lo tendremos listo. Incluso para otros colectivos.

