Más de 40 grados de FP en Catalunya tienen en sus aulas menos de un 10% de mujeres

Ciclos de Formación Profesional como el de Técnico en Instalaciones de Producción de Calor o Mantenimiento de Estructuras de Madera y Mobiliario de Embarcaciones de Recreo, ambos grados medios, cuentan este curso con un total de cero mujeres en sus aulas y talleres. Algo que pasa también en el de Técnico en Piedra Natural, en cuyo currículum está arrancar y conformar bloques de piedra natural, utilizando técnicas y maquinaria de extracción. Estos son los casos más extremos, con un 100% de alumnos hombres matriculados versus un 0% de mujeres; pero ni de lejos son excepción. La segregación de género persiste con crudeza en pleno año 2025 en la FP catalana, con ciclos con un 99% de hombres, como Instalaciones frigoríficas y climatización (con 435 alumnos versus 4 alumnas) y otros con un 99% de mujeres y 1% de hombres, como el grado superior de Estética Integral y Bienestar.

Un vaciado de las matriculaciones de este curso en FP en Catalunya divididas por géneros al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO no sorprende, pero confirma la necesidad de actuaciones urgentes. Más de 40 grados de FP en Catalunya tienen en sus aulas y talleres menos de un 10% de alumnas mujeres.

Situación enquistada

Ciclos como el grado medio en Operaciones de maquinaria de la construcción tienen un 98% de alumnos hombres y un 2% de mujeres. A la inversa de lo que pasa en el grado medio de Estética y Belleza, en la que son el 98% mujeres y el 2% hombres. Tienen también un 98% de alumnos hombres los grados medios de Mantenimiento electromecánico y el de Soldadura y calderería; un 96% el grado superior de automoción y el de Instalación de Telecomunicaciones y un 95% en Electromecánica de vehículos, en Mecánica industrial y en Carrocería y un 93% en Sistemas microinformáticos y redes.

En este panorama hay brotes, como el que representa Dahiana Rodríguez, que siempre había sentido curiosidad por el mundo ferroviario, pero, al no conocer a ninguna mujer que se dedicara a él no se le pasaba por la cabeza que podía ser para ella". Esta técnica en mantenimiento ferroviario quien terminó el grado medio en junio y antes de acabar ya la estaban llamando para trabajar explicaba su caso hace unos días a EL PERIÓDICO.

Hizo el clic, explicaba, el día en que conoció a una chica que trabajaba en eso. "Pensé... y yo, ¿por qué no?", relataba. "Estoy muy contenta de haber dado el paso, me he dado cuenta de que los límites te los pone tú; tanto en los estudios como ahora trabajando, ya", proseguía esta técnica de mantenimiento preventivo y correctivo de tranvías, quien apuntaba que, hoy por hoy, es la única trabajadora mujer en los talleres, pero que está convencida de que, con ejemplos como el suyo, y el de la chica que la animó a ella a dar el paso, "cada vez habrá más mujeres en trabajos masculinizados como el suyo o el de los transportes". El camino que queda por recorrer es largo, pero mujeres como Dahiana lo están abriendo.