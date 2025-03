Símbolos feministas del movimiento 8M: desde ir en bici a utilizar pantalones bombachos

Cada 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, las calles se llenan de color morado, pancartas y símbolos que representan la lucha por la igualdad de género. Estos símbolos, algunos con una larga historia y otros más recientes, son una forma de visibilizar las reivindicaciones feministas y de unir a las mujeres en un mismo mensaje.

Sobre el color morado, el puño alzado y el símbolo de Venus ya hemos hablado en este artículo de EL PERIÓDICO, pero aquí te traemos algunos de los símbolos que representan la lucha feminista y que tal vez no conocías.

Símbolos del Día de la Mujer

Brujas: Durante la Edad Media, las mujeres que desafiaban las normas sociales y tenían conocimientos de medicina natural eran perseguidas como brujas. El feminismo reivindica esta figura como símbolo de rebeldía y sabiduría femenina.

Broche de Holloway: Creado por la sufragista Emily Davison, este broche con los colores verde, blanco y morado se convirtió en un símbolo del movimiento por el voto femenino en el Reino Unido.

Bicicletas y bombachos: A principios del siglo XX, la bicicleta y los bombachos simbolizaban la liberación femenina, ya que permitían a las mujeres moverse con mayor libertad e independencia.

Cartel We can do it!: Creado durante la Segunda Guerra Mundial, este cartel con una mujer arremangándose la manga se convirtió en un símbolo del empoderamiento femenino y la capacidad de las mujeres para realizar cualquier trabajo.

#MeToo: Este movimiento, nacido en las redes sociales, busca visibilizar las experiencias de acoso sexual y violencia contra las mujeres, y crear un espacio de apoyo y denuncia.

Las gafas violeta: Inspiradas en Simone de Beauvoir, las gafas violetas se han convertido en un símbolo del feminismo intelectual y la lucha por la igualdad de género en el ámbito académico.

El pañuelo verde: Este símbolo, nacido en Argentina en la lucha por el derecho al aborto legal, se ha convertido en un emblema global del movimiento feminista. Su color verde representa la esperanza y la vida.

La percha: La percha es un símbolo crudo y directo de los abortos clandestinos e inseguros, y se utiliza para reivindicar el derecho al aborto legal y seguro.

Los lazos blancos y tacones: Los lazos blancos simbolizan la lucha contra la violencia machista, mientras que los tacones, tradicionalmente asociados a la feminidad, se reivindican como símbolo de empoderamiento femenino.

Pantalones bombachos: Los bombachos permitieron a las mujeres moverse con mayor libertad e independencia, algo fundamental para su participación en la vida pública y laboral. Además, usar pantalones era una transgresión a las normas de género de la época, que dictaban que las mujeres solo debían usar vestidos. Por eso, los bombachos se convirtieron en un símbolo de rebeldía y desafío al patriarcado. También de igualdad, porque era la prenda asociada a los hombres.

¿Por qué ir en bici es un símbolo feminista?

A finales del siglo XIX y principios del XX, la bicicleta se convirtió en un símbolo del feminismo por varias razones: