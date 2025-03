Viernes negro en Rodalies con la R2 Sud cortada 45 minutos por un tren parado por avería eléctrica a 800 metros de Bellvitge

En una de las entradas ferroviarias principales de Barcelona y en hora punta; una nueva tormenta perfecta en Rodalies. Ha sucedido este viernes lluvioso sobre las 8.40 horas. Un tren que iba lleno (unas 900 personas) y ha salido de Vilanova con destino Estació de França se ha quedado sin alimentación eléctrica a algo más de 800 metros de la parada de Bellvitge, cuando L'Hospitalet todavía es un polígono industrial. Otro tren que venía por detrás ha podido evitar sumarse al desaguisado y ha dado marcha atrás hasta El Prat para evitar la zona sin tracción. Las líneas R2 Sud, R14, R15, R16 y R17 han podido seguir funcionando en vía única, pues la otra catenaria sí tenía aporte eléctrico. Hasta que pasada una hora y cuarto, sobre las 9.55 horas, algunos viajeros del tren detenido, seguramente hartos de esperar, han decidido salir del convoy, ocupando las vías, cosa que ha obligado a detener totalmente la circulación por la presencia de personas en la infraestructura. Todas las líneas que vienen de Tarragona han quedado cortadas durante 45 minutos.

"Rogamos a los viajeros afectados que no bajen a la zona de vías sin la asistencia de personal autorizado, comporta riesgo de muerte". Este es el mensaje que Renfe ha enviado a través de las redes sociales. Pero ha llegado un momento en el que la gente no ha podido más y ha decidido descender del vagón y seguir andando hasta la estación de Bellvitge. La situación se ha agilizado en el momento, pocos minutos después, en el que han llegado al lugar los servicios de emergencia. Al no haber andén, la altura entre el vagón y la vía casi alcanza el metro y medio de altura, un mundo para personas mayores o con movilidad reducida.

Sin ventilación

La circulación de la otra vía que seguía operativa ha tenido que ser interrumpida sobre las 9.55 horas. Bomberos y Mossos d'Esquadra han colaborado en el desalojo de los viajeros, que se ha alargado durante más de media hora. Cuando todos los usuarios han podido ser evacuados de la infraestructura a través de una valla que daba acceso a una calle, se ha restablecido el servicio por la vía que sí dispone de alimentación eléctrica.

Calle cortada por la que han ido saliendo los viajeros de Rodalies afectados por la avería de este viernes / ZOWY VOETEN

El personal de Adif ha estado trabajando en la avería durante toda la mañana, hasta que pocos minutos antes de las 14 horas se ha podido retirar el tren detenido y restablecer la circulación en todas las vías que pasan por Bellvitge. A pesar de esto, las líneas afectadas tardarán todavía horas en recuperar la frecuencia de paso habitual.

Al quedarse sin alimentación eléctrica, el tren también ha perdido la iluminación y el aire acondicionado, ya que el maquinista, como dictan los cánones, ha apagado el tren para conservar la batería, necesaria para después volverlo a encender cuando la catenaria recupera la tensión. Sin electricidad, además, en el tren tampoco funciona la megafonía, con lo que el conductor no puede comunicarse con el pasaje; un caldo de cultivo de nervios e incertidumbre.

Llueve sobre mojado

Esto ha multiplicado la angustia de los viajeros, ante la imposibilidad de abrir las ventanas. El hecho de que fuera, además, lleno no ha ayudado en absoluto. "Necesitamos abrirlas o nos vamos a ahogar", relataban a través de las redes sociales algunos de los afectados. Una vez en la calle y a salvo, los usuarios de Rodalies han tenido que buscarse la vida para proseguir su viaje.

El tren que se ha quedado detenido a 800 metros de Bellvitge / ZOWY VOETEN

Una tormenta perfecta que, para más inri, ha afectado de pleno al corredor Tarragona-Barcelona, que desde el lunes atraviesa un via crucis tras el fin de las obras del túnel de Roda de Berà, con fallos eléctricos y de señalización que han obligado a suspender trenes y que han generado retrasos diarios.

Disculpas de Renfe

El director de Rodalies, Antonio Carmona, ha comparecido horas después en la estación de Sants para dar explicaciones. Ha pedido disculpas a los afectados y ha recordado que Renfe trabaja de la mano de Adif y del Departament de Territori en un plan de acción que permita atajar los principales problemas que está sufriendo la red ferroviaria catalana, sobre todo en el Camp de Tarragona, desde que el lunes se abrió el corredor hacia Barcelona tras las obras en el túnel de Roda de Berà. Adif, el gestor ferroviario encargado del mantenimiento y reparación de la infraestructura, no ha dado ninguna explicación más allá de señalar de que la avería se ha producido por una "falta de tensión".