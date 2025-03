Madres de dependientes y cuidadoras protestan ante Drets Socials la víspera del 8M: "queremos derechos, no favores"

Por segundo año consecutivo, el Sindicat de Mares en la Diversitat Funcional ha vuelto a poner patas arriba la Generalitat a la vísperas del 8M. El año pasado protestaron ante l'Institut Català de la Dona, y este viernes se han postrado ante la conselleria de Drets Socials, junto con el sindicato Sindillar, de mujeres migrantes que trabajan en el hogar, de la Red por el derecho a los cuidados y del sindicato CGT en defensa de los trabajadores del sector de la discapacidad. "Reivindicamos una renta básica universal para cuidadoras, hoy día somos víctimas de la violencia económica", ha señalado Margara Sedeño, portavoz de la protesta. Precisamente este 8M, la manifestación unitaria en Barcelona se centra en la corresponsabilidad y visibilidad de los cuidados.

barcelona 07/03/2025 Sociedad Protesta en la sede de la conselleria de Drets Socials de las madres de jóvenes con discapacidad. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

A las once de la mañana, unas cincuenta personas han tratado de acceder a la sede de la 'conselleria' sin éxito, y se han postrado en la puerta. Allí han empapelado con sus consignas y demandas, han colocado varios pañales pintados con pinturas y han extendido sus pancartas. Algunos de los lemas, 'Derechos, no favores: más recursos y menos discursos'. Las mujeres presentes en el acto también han gritado algunas consignas como 'los cuidados no son un negocio', 'cuando la discapacidad entra por la puerta el feminismo salta por la ventana' o 'el amor no paga facturas ni cotiza'.

"El trabajo de cuidados no está remunerado, no cotiza y no se valora. Nosotros trabajamos las 24 horas del día, 7 días de la semana, sin descanso. Nos faltan recursos", ha denunciado Sedeño. "El sistema nos ha vendido que por ser madres y mujeres nos corresponde estar invisibilizadas y hacer esta labor", se ha quejado. Sedeño es madre de dos hijos con discapacidad y necesidades educativas especiales. "La carga mental y la sobrecarga no para nunca, es constante.

Muchas de nosotras hemos tenido que dejar de trabajar o reducir nuestra jornada laboral", ha explicado. Una realidad que, dice, les termina afectando negativamente. Las que viven de las ayudas por cuidados no profesionales, perciben una pensión de poco más de 400 euros. Las que se reducen jornada cobrarán una jubilación más baja, y un sueldo menor. "Al final, dependemos de otras personas, habitualmente de nuestras parejas: esto es violencia económica".

En esta protesta también han participado empleadas del sector de los cuidados. Ya sean mujeres migrantes que trabajan sin contrato ni derechos laborales, como empleados de centros especial de trabajo o residencias de personas con discapacidad subcontratados de la Generalitat cuyo sueldo no supera el salario mínimo. "Necesitamos recursos, necesitamos que se les valore y que no estén de forma precaria", ha insistido Sedeño.

"Estamos hartas de que se vulneren los derechos de nuestros hijos, familiares y amigos con discapacidad y dependientes", se han quejado en la lectura del manifiesto. En la hoja de demandas, las madres han pedido a la conselleria de Drets Socials una batería de 22 medidas. Entre ellas, reclaman más recursos públicos en los centros de detección precoz y de salud mental, que hoy día están "saturados", agilizar el proceso de valoración de grado de la dependencia y la discapacidad, equiparación territorial de servicios, ayudas de apoyo familiar para la conciliación o acabar con las listas de espera para acceder a un hogar o residencia. Unas medidas que las madres del sindicato han entregado a Antoni Galiano, director general de autonomía personal y discapacidad, y a Anna Vila, directora general de servicios sociales, que se han reunido con ellas a media mañana.