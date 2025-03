El Govern negocia con el ministerio y Red Eléctrica puntos de conexión que permitan desarrollar grandes parques renovables

Para que esta sea la legislatura del impulso a los grandes proyectos de energías renovables, aún son imprescindibles, según las empresas del sector, algunos cambios legales que transformen el escenario en un lugar más amable para la instalación de parques fotovoltaicos y eólicos de dimensiones considerables. Estos proyectos de gran magnitud son necesarios para que en 2030, tal y como se ha propuesto el Govern, el 50% de la energía generada sea de origen renovable.

Desde 2021 no hay ninguna solicitud de parque fotovoltaico de más de 5 megavatios (MW) porque los de más potencia no tienen asegurada la conexión a la red eléctrica. "Hay que esperar al concurso del ministerio, que debe habilitar la conexión para varios proyectos, si no, no veremos parques de 20 o 30 MW y no llegaremos a la meta –en Catalunya la orografía complica sacar adelante parques fotovoltaicos de mayor envergadura–", advierte Salvador Salat, portavoz de UNEF (Unión Española Fotovoltaica) en Catalunya. Los únicos proyectos de más de 5 MW que se van a hacer realidad arrancaron antes de 2021.

La falta de puntos de conexión impide actualmente que se puedan desarrollar parques fotovoltaicos de grandes dimensiones

Sobre esta cuestión, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Energètica, Sílvia Paneque, admite a EL PERIÓDICO ser consciente de ello y asegura que el Govern está en negociación con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y con la compañía Red Eléctrica.

"Queremos asegurarnos de que el plan de inversiones de la planificación 2026-2030 incluirá inversiones para conectar parques renovables", precisa. Reconoce que si esto no ocurre no se podrá alcanzar este 50% previsto para 2030. La conselleria de Paneque está en contacto directo con el ministerio y Red Eléctrica para blindar esta necesidad. La planificación la hará pública Red Eléctrica a lo largo de este 2025.

El sector eólico pide aplicar el concepto de "interés público superior" para agilizar el proceso



Sobre las necesidades en energía fotovoltaica, Salat añade que es urgente regular el autoconsumo solar: "En autoconsumo compartido somos pioneros, pero una regulación favorable permitirá que se extienda cada vez más".

Salat también aplaude la voluntad política del Govern de Illa en materia de renovables. "Está pendiente desencallar el alud de expedientes en trámite que siguen ahí por culpa de los recursos administrativos, pero tenemos que reconocer que es buena noticia la predisposición del Govern", afirma. "Nos han pedido colaboración para agilizar el trámite administrativo y con este cambio, que confiamos que anunciarán en breve, podremos pasar de 12 meses de espera a 2 o 3 en esta parte del proceso", explica.

Molinos en Roses

En el caso de la energía eólica, pensar en proyectos de gran potencia equivale a pensar en la eólica marina en el golfo de Roses. En estos momentos, el Govern está pendiente de la autorización ambiental del PLEMCAT, una plataforma de pruebas con los primeros aerogeneradores flotantes que debe ser la antesala de un parque eólico marino comercial.

"Tenemos que reconocer que es buena noticia la predisposición del Govern" Salvador Salat — UNEF (Unión Española Fotovoltaica)

Pese a la preocupación de algunas empresas del sector, que consideran que Catalunya va tarde, el Govern está convencido de que el PLEMCAT debe salir adelante cuanto antes y una vez se obtenga el visto bueno ambiental empezarán los trámites para que se vean molinos desde Roses.

La presencia de este laboratorio de pruebas debe servir, entiende el Ejecutivo, como medida para doblegar las resistencias de algunos municipios de la Costa Brava, que todavía son reacios al parque eólico marino flotante.

Respecto a los demás proyectos eólicos en tramitación, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) propone una vía para agilizar la implementación de parques: aplicar el concepto de "Interés Público Superior". "Así, se permitiría acelerar las autorizaciones y la obtención de permisos y licencias urbanísticas al ritmo necesario", plantean desde la AEE.

Suscríbete para seguir leyendo