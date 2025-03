Doble convocatoria inédita el 8M en Barcelona: colectivos contrarios a la 'ley trans' se desmarca por primera vez de la marcha unitaria

Hace años que ocurre en Madrid pero este 2025 por primera vez se plasma en Barcelona. Este sábado, 8 de marzo, la protesta feminista que conmemora del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras tendrá también dos convocatorias a las seis de la tarde. Una es la manifestación que organiza cada año la Assemblea 8M y que está integrada por 86 entidades sociales y plataformas ciudadanas, entre ellas algunos sindicatos y movimientos en defensa de la vivienda. La segunda la organiza la plataforma Coordinadora 8M, integrada por 22 entidades, que por primera vez se escinde de la protesta unitaria y prepara otra marcha a la misma hora.

La Assemblea 8M, impulsora de las marchas históricas de los últimos años, organiza la marcha que cruzará la Gran Via desde plaza Universitat hasta Arc de Triomf y que sale a la calle bajo el lema 'Los cuidados sostienen la vida: exigimos derechos y corresponsabilidad para vivir con justícia y libertad'. "Las mujeres somos quienes cuidamos a niños, enfermos, ancianos... es una labor esencial para la vida que está infravalorada y no tiene reconocimiento. Debemos darle el valor que le corresponde", explica la portavoz Dolo Pulido.

Hace nueve meses que la asamblea feminista está trabajando este tema, con trabajadoras de geriátricos y de atención domiciliaria y con madres cuidadoras. "Nosotras trabajamos todo el año, el 8M es un momento para salir a la calle y recordarlo, pero se trata de un trabajo que desarrollamos cada día con las asociaciones feministas de base", señala Pulido.

Del bloque aparte a la convocatoria

En cambio, la protesta de la Coordinadora 8M sale a la calle bajo el lema 'Som dones i diem prou'. La marcha se iniciará en plaza de Catalunya hasta Sant Jaume y allí se celebrará un acto de apoyo a Gisèle Pelicot con las mujeres que la acompañaron durante el proceso judicial. "El año pasado convocamos una concentración en la plaza Sant Jaume y la llenamos, este año nos hemos atrevido a convocar una manifestación porque vemos que cada vez hay más mujeres que toman conciencia", explica Silvia Carrasco, portavoz del movimiento.

"Es la primera vez, desde 1985 que milito en el movimiento feminista en Barcelona, que veo esta doble convocatoria", asume Pulido, quien explica que desde 2019 esta coordinadora expresaban sus protestas en la marcha unitaria de la Assemblea 8M. "Hacíamos un bloque aparte pero no se nos veía", matiza Carrasco.

Mujeres trans

La principal diferencia ideológica que separa estas dos convocatorias y corrientes dentro del feminismo es la visión de las personas 'trans'. La Assemblea 8M y las entidades que la conforman consideran a las mujeres transgénero como mujeres y las incluye en su protesta. "Desde los años 70 que las mujeres trans forman parte del movimiento feminista, tenemos una alianza histórica brutal", afirma Pulido.

"No somos partidarias de la concepción identitaria, esencialista y restringida", explica la portavoz. Según la estadística del Centre d'Estudis d'Opinió, el 73% de catalanes están a favor de esta visión. Además, el 83% del Parlament aprobó la ley catalana que trata como tal a las mujeres trans.

En cambio, la Coordinadoora 8M opina que las mujeres trans no pueden ser consideradas mujeres, sino que creen que debe prevalecer la anatomía al nacer. "Para nosotras, las mujeres trans no existen, es una idea nefasta que desmonta todas las políticas de igualdad", opina Carrasco. Ven el fenómeno trans como una muestra de malestar mental, contra el propio cuerpo y de homosexualidad interiorizada.

Abolir la prostitución y el porno

La Coordinadora 8M también es partidaria de la abolición de la prostitución y la pornografía. "El trabajo sexual no es una disidencia, es el negocio de la violación y la violencia sexual: es una industria criminal que debe prohibirse. Y el porno es una escuela de violencia sexual, no es un género cinematográfico", cuenta Carrasco.

Esta opinión la comparten otras entidades feministas, como Catalunya Abolicionista Plataforma Feminista, que asistirá a la manifestación de la Assemblea 8M en un bloque propio no mixto. También acudirán a esta marcha asociaciones de prostitutas, como las Putas libertarias del Raval. "Prohibiendolo todo no solucionaremos nada. Nosotras creemos que hay que dar voz y escuchar a las trabajadoras sexuales, no podemos hablar de ellas e invalidarlas, hay que escucharlas y atender a sus demandas", insiste Pulido, mostrando la opinión diversa que existe en la Assemblea 8M.

Carrasco explica que en otras ciudades, las diferentes visiones del feminismo pactan manifiestos y visiones conjuntas para salir en una marcha unitaria. "Aquí es imposible, las posiciones son irreconciliables", asume Carrasco, quien dice que hay miembros de su asamblea que han asistido y no les han dejado hablar. Pulido dice que jamás han participado de las asambleas. Y añade una reflexión. "Nosotras lamentamos el aire conservador que corre por el feminismo y la poca diferencia de sus postulados con los de Trump, es muy peligroso", zanja Pulido.