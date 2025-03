El director general de Energia deja el puesto cinco meses después de ser nombrado

El director general de Energia, Josep Maria Serena (Barcelona, 1953) dejará su puesto durante los próximos días después de haberlo acordado con la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Según ha adelantado Nació y ha confirmado este diario, se convierte así en uno de los primeros altos cargos destacados que abandona el Ejecutivo. Hacía días que se estaba gestando su salida, después de que Serena no se hubiese adaptado como esperaba a la posición.

El expresidente del Consejo de Seguridad Nuclear fue nombrado varias semanas después de la puesta en marcha del Ejecutivo de Salvador Illa. De hecho, fue uno de los altos cargos del área de Transició Ecològica de la conselleria que más tardó en darse a conocer, puesto que fue complicado encontrar a alguien para ocupar esta posición. Al optar por Serena, se escogió un con muchos años de experiencia y conocimiento. Sin embargo, a la hora de desempeñar las funciones del día a día y abordar la gestión de ciertos asuntos, Serena no se encontró cómodo.

Además, en uno de los actos en los que participó, en el colegio de ingenieros, Serena vaticinó que Catalunya no llegaría a tiempo a la transición energética y que esta se debería realizar "con gas", cosa que a su parecer sería "triste". Pese a que estas declaraciones no gustaron en el seno del Govern, esta no es la razón por la que Serena dimite. Tampoco su flirteo con la defensa de la energía nuclear. Fuentes conocedoras del caso explican a este diario que se trata de una decisión acordada y más bien operativa.

Avances notables

Durante estos meses de Serena al frente de las políticas energéticas, el Departament liderado por Paneque ha avanzado de forma considerable en materia de renovables. En muchos casos, la consellera se ha implicado personalmente en aspectos clave para acelerar la tramitación de proyectos y para marcar el camino a seguir durante la legislatura. También L'Energètica (la compañía de energía pública) y el ICAEN (Institut Català de l'Energia) se han volcado en el desbloqueo de varios asuntos energéticos.

Ahora, el Govern está pendiente de nombrar al nuevo director o directora general. Será alguien que domine el mundo energético y que pueda pilotar una política energética valiente y con una apuesta clara por las renovables, pero que también pueda asumir asuntos de gestión (subvenciones, aprobaciones) y liderar todo el equipo que trabaja en la dirección general.