Catalunya desbloquea una treintena de proyectos de energías renovables: "No son un castigo, sino una oportunidad"

Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero los datos evidencian que, poco a poco y con mano izquierda, se van desatascando algunos de los proyectos renovables que llevaban tiempo encallados en un tedioso limbo burocrático. Según datos a los que ha accedido EL PERIÓDICO, en los siete primeros meses de mandato, se ha avanzado en al menos tres decenas de proyectos importantes.

Esto no significa que vayan a tener todos luz verde. En algunos casos, se ha resuelto una parte del proceso pero no la autorización completa del parque eólico y fotovoltaico. Y tampoco quiere decir que se les haya dicho que sí a todos. También hay noes. Pero para las empresas promotoras, es importante recibir una respuesta clara, aunque sea negativa, y que los trámites sencillos no se alarguen durante meses. Esto ha sucedido por ejemplo con dos líneas de muy alta tensión (MAT) planteadas por Forestalia, que fueron rechazadas por la Generalitat.

Parque Eólico en el Anoia. / JORDI COTRINA

¿Qué ha hecho el Ejecutivo de Salvador Illa para recortar plazos y agilizar trámites? En primer lugar, se ha consolidado de forma definitiva la ampliación de personal que trabaja para dar respuesta a las propuestas de parques eólicos y fotovoltaicos. También se ha simplificado un trámite ambiental y se ha aprobado un documento que debe servir como guía en cuestiones de biodiversidad para las compañías interesadas en instalar promociones de energías renovables en Catalunya, como ya adelantó este diario meses atrás. El tiempo de espera se reduce mucho, sobre todo, cuando el proyecto está bien presentado.

Pero además de estas decisiones tangibles, el Govern también ha apostado por enviar un mensaje de confianza a las empresas de energía verde. De puertas adentro, cargos del Govern han tejido complicidades con el sector y han mediado con alcaldes para desbloquear proyectos. Pero de puertas afuera, se ha intentado también transmitir receptividad. "Desde el primer día hemos dejado claro que queremos facilitar la presencia de renovables en Catalunya", afirma la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en conversación con EL PERIÓDICO.

"La transición energética tendrá un impacto sobre el entorno –el 2% de la superficie de Catalunya, se calcula–, pero es imprescindible hacerla", constata la consellera. "Donde no haya renovables, no habrá posibilidad de generar nuevas inversiones", añade.

Pese a los pasos que se han dado para acelerar los procesos, decenas de proyectos siguen esperando respuesta de la Administración. Una situación que si perdura puede terminar con muchos de los parques renovables propuestos, puesto que, en ocasiones, los promotores desisten y optan por intentar sacar adelante un proyecto similar en otro lugar. Basta con un par de datos para entender la magnitud que llegó a tener el embudo burocrático. Desde 2019, se han tramitado 38 parques eólicos y tan solo 4 se han construido. De los demás, 16 siguen en tramitación.

Cambios a la vista

La conselleria pilotada por Paneque todavía tiene previsto poner en marcha más medidas para resolver el asunto. En las próximas semanas, avanza Paneque, el Govern firmará un acuerdo para modificar el decreto existente (seguramente en forma de decreto ley, por tanto, requerirá el aval del Parlament).

La modificación incluirá, previsiblemente, la eliminación de la autorización administrativa para autoconsumo fotovoltaico de menos de 500 kilovatios. También se buscará la fórmula para permitir que los promotores puedan cambiar la titularidad de un parque antes de que se ponga en funcionamiento. Esto permitirá que, cuando una empresa desista de construir un parque, otra compañía, o incluso la energética pública catalana (L'Energètica), pueda asumir su puesta en marcha y pasar a liderarlo.

El Departament da mucha importancia a L'Energètica, que se puede implicar en todo tipo de proyectos estratégicos, y está en pleno crecimiento. Otra tarea pendiente será lograr que el trámite urbanístico y el ambiental puedan avanzar en paralelo, para no perder tiempo.

El acuerdo de Govern que se anunciará pronto debe contribuir a marcar la hoja de ruta. Pero el elemento clave que señalará el camino a seguir es, según Paneque, el PLATER (Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya), que el Govern espera aprobar este 2025. "Esta será la herramienta definitiva, ya que tendrá rango de normativa urbanística y marcará dónde puede ir cada proyecto", constata la consellera. Este plan clarificará en qué lugares se pueden instalar parques eólicos, fotovoltaicos o plantas de biogás. Paneque, de hecho, destaca el impulso al biogás como energía renovable, una decisión que ha satisfecho a los inversores.

"El PLATER debe servir también para que la ordenación territorial no esté sometida a la decisión de alcaldes y alcaldesas, a veces de pueblos pequeños, que no siempre tienen las herramientas para abordar la gestión", considera Paneque.

El Ayuntamiento de Alcover, por ejemplo, aprobó recientemente una norma que, prácticamente, restringía la instalación de parques eólicos y solares. "No se puede permitir que ayuntamientos aprueben este tipo de ordenanzas", opina Salvador Salat, portavoz de la UNEF (Unión Española Fotovoltaica) en Catalunya. "Los ayuntamientos han de entender que las renovables no son un castigo, sino una oportunidad económica social, si la transición se realiza de manera ordenada", defiende Paneque.

Fuentes de las patronales eólica y fotovoltaica admiten que hay "brotes verdes" y que en poco tiempo se ha avanzado, pero exigen ir más deprisa y tomar más medidas no tanto para los proyectos del futuro, sino para terminar de desbloquear al completo los que aún están en tramitación. La entidad Renovem-nos insiste en la necesidad de progresar a toda prisa para reducir emisiones porque existe el riesgo de llegar tarde si no se sigue aligerando el paso de la transición ecológica.

