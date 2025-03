8M, en directo: actos y última hora de las manifestaciones del Día de la Mujer 2025 en Barcelona y resto de Catalunya

Pedro Sánchez clama contra el "machismo tóxico" e insiste en que el feminismo no es una amenaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha clamado contra el "machismo tóxico" y los "propagandistas del odio" que atentan contra la igualdad y ha pedido a los hombres que no se sientan amenazados por el feminismo y por los avances de las mujeres porque contribuyen a una sociedad mejor. En el acto institucional de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Sánchez ha advertido de que España es un "referente global del feminismo" que ha tomado "partido contra el machismo para que la vergüenza cambie de bando" y que no va a consentir que se den pasos atrás. En su discurso, ha lanzado un mensaje a los hombres, especialmente a los más jóvenes: "No debemos sentirnos amenazados cuando una mujer avanza, no dejemos que el veneno del machismo tóxico se cuele por la ventana del resentimiento, no hagamos caso a los propagandistas del odio", ha aseverado.