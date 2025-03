Tráfico en Barcelona y Catalunya, en directo: estado de las carreteras, incidencias en Rodalies Renfe y accidentes hoy en tiempo real

Retrasos de media hora en la R2 sud y trenes con destino Tortosa llenan los andenes de Sants Estació. Las pantallas de las vías no funcionan y toda la información, cambiante, la centralizan los monitores de próximas circulaciones. Las horas anunciadas no se cumplen y al cabo de unos minutos se actualizan los horarios con otros más tardíos. No concuerdan con los que consultan los informadores en sus canales internos, que indican retrasos aún superiores. Megafonía avisa de forma genérica de demoras a causa de las obras en Sant Vicenç de Calders.